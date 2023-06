Die Franzosen bringen den für die Rennstrecke optimierten A110 R in einer weiteren Sonderserie. Dieses Mal zum Jubiläum des Langstreckenklassikers in Le Mans.

Die R-Version der A110 feierte ihre Premiere bereits auf dem Auto Salon in Paris 2022. Bislang haben die Franzosen das sehr leichte Sportmodell in einer Standard- und einer Alonso-Version aufgelegt. Nun folgt eine weitere Sonderedition, die das Jubiläum des Langstreckenrennens in Le Mans feiern soll. Zum 100. Geburtstag wird es natürlich 100 Exemplare vom Alpine A110 R Le Mans Limited Edition geben.

Die Editionsserie tritt in die Fußstapfen des legendären Modells GTA Le Mans und kombiniert eine ausgefeilte Aerodynamik mit einem optimierten Leistungsgewicht, wie es auch die Alpine M63 tat, die 1963 als erste Alpine in Le Mans antrat. Die A110 R Le Mans basiert auf der A110 R und verfügt über identische Karbonkomponenten an Dach, Rädern und im Innenraum, wie etwa die Sabelt-Schalensitze.

Mehr Flügel und Le Mans-Dekor

Hinzu kommt ein Karbonflügel im Stil der Langstrecken-Rennwagen und des A480 Prototyps des Alpine Elf Endurance Teams. Die Leichtbaukomponenten aus der A110 R tragen in Kombination mit dem 300 PS und 340 Nm starken 1,8-Liter-Vierzylinder-Turbo aus der A110 S zu den exzellenten Fahrleistungen bei, die sich in einer Beschleunigung von 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und dem Topspeed von 285 km/h auf der Rennstrecke niederschlagen.

Die limitierte Serie der A110 R Le Mans ist mit einem sogenannten Road-&-Track-Keil ausgestattet, einer von Alpine patentierten Innovation, die das Fahrzeug um fünf Prozent absenkt und versteift, um die Stabilität auf der Strecke zu verbessern. Zusammen mit einem speziellen Fahrwerks-Set-up steigert dies die Performance auf der langen Mulsanne-Geraden und in den schnellen Kurven des Circuit des 24 Heures.

Die A110 R Le Mans ist an ihrer exklusiven 24-Heures-du-Mans-Lackierung mit einer dünnen Doppellinie in Blau und Weiß auf Motorhaube, Dach und Heckflügel zu erkennen, ergänzt durch blaue Finnen. Ein blauer Streifen ziert die an der Rückseite für eine bessere Bremsleistung offen ausgeführten Karbonfelgen. Die Haifischflosse auf der Karbon-Heckabdeckung ist eine Anspielung an den Le-Mans-Rennwagen A480.

Die limitierte Sonderserie trägt darüber hinaus die offizielle Signatur der 24 Stunden von Le Mans an den Frontspoilern, Seitenschwellern und Mikrofaser-Kopfstützen der Schalensitze. Als weitere Referenz an den Langstreckenklassiker ist das Layout des Circuit des 24 Heures per Laser auf die Sonnenblende graviert. Den exklusiven Charakter der A110 R Le Mans betont schließlich eine nummerierte Plakette mit der offiziellen Signatur des 24-Stunden-Rennens.

Exklusiv ist auch der Preis für das Le Mans-Sondermodell. Erst ab 140.000 Euro geht es los. Bestellt werden kann ab sofort.