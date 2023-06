VW-Boss Oliver Blume arbeitet weiter an der Neuzusammenstellung seines Führungspersonals. Neuer Vorstandsvorsitzender der Audi AG wird zum 1. September 2023 Gernot Döllner. Der Ex-Porsche-Manager und zuletzt Strategie-Leiter im VW-Konzern folgt auf Markus Duesmann, dessen Vertrag erst Ende 2025 ausgelaufen wäre. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Audi Aufsichtsrat am 29. Juni 2023. Döllner wird auch in den Konzernvorstand der Volkswagen AG einziehen. Dort folgt er ebenfalls auf Markus Duesmann, der zum gleichen Zeitpunkt aus der Konzernführung ausscheidet.

"Gernot Döllner ist jetzt die richtige Person, um die Produktstrategie und die Aufstellung in den wichtigen Märkten für Audi weiter zu schärfen. Mit dem gesamten Vorstand soll er die Audi Strategie weiter erfolgreich vorantreiben", erklärte der Audi Aufsichtsratsvorsitzende Manfred Döss.

Döllner hat Maschinenbau studiert und trat 1993 bei Volkswagen als Doktorand ein. Bei Porsche war er in mehreren leitenden Funktionen tätig, unter anderem als Leiter der Produkt- und Konzeptentwicklung und als Verantwortlicher der Panamera Baureihe. Seit 2021 leitet er die Produkt- und Konzernstrategie und das Generalsekretariat im Volkswagenkonzern. Döllner gilt als enger Vertrauter von Blume.