Der Audi TT hat in seiner Form als Sportwagen mit Verbrennerantrieb sein Karriereende erreicht. Die Produktion des TT im ungarischen Györ wurde bereits eingestellt. Um den TT adäquat von seinen Fans zu verabschieden, legt Audi für alle wichtigen Märkte finale Sondermodelle auf. So auch für die Kunden in Down Under.

Viel Sonderausstattung außen und innen

Als Basis für die Final Edition dient die Modellvariante TT 45 TFSI Quattro mit dem 245 PS und 370 Nm starken Zweiliter-Vierzylinder-Turbo in Kombination mit Allradantrieb und Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Zu haben ist die Final Edition nur als Coupé in den Lackierungen Turbo Blue, Glacier White Metallic, Chronos Grey Metallic und Tango Red Metallic.

Zu den Features des Sondermodells zählen 19 Zoll große Fünfspeichenfelgen; optional sind auch 20-Zöller im Zehnspeichen-Look zu haben. Die Bremssättel sind in jedem Fall rot gehalten. Die Karosserie wertet das S-Line-Competition-Plus-Paket auf. Ergänzend verbaut Audi einen feststehenden Heckspoiler, schwarze Logos sowie ebenfalls in Schwarz ausgeführte Spiegelkappen, Seitenschwellerleisten und Auspuffendrohrblenden samt Heckdiffusor. Hinzu kommen schwarze Audi-Ringe auf den Seitenteilen vor den Hinterrädern.

Auch im Interieur wurde reichlich geklotzt. Das unten abgeflachte Sportlenkrad hüllt sich in Alcantara und trägt eine rote Zwölf-Uhr-Markierung. Die mit Nappaleder überzogenen Sportsitze lassen sich elektrisch verstellen. Nappaleder tragen auch die Türgriffe, die Mittelkonsole sowie die Mittelarmlehne. Für die richtige Lichtstimmung sorgt eine LED-Ambientebeleuchtung. Natürlich sind das Virtual Cockpit und das Infotainment-System MMI in kompletter Ausstattung an Bord. Hinzu kommen eine Rückfahrkamera, Parksensoren rundum, ein Müdigkeitsassistent sowie ein Tot-Winkel-Assistent.

Satter Kundenvorteil

Audi beziffert den Wert der Zusatzausstattung auf rund 14.000 australische Dollar. Der Grundpreis für das Sondermodell liegt bei 88.479 Dollar (rund 54.000 Euro) und damit knapp 4.500 Dollar über dem Basismodell. Auf wie viele Exemplare die Final Edition limitiert ist, ist nicht bekannt.