Seit Dezember 2021 sorgt die einsturzgefährdete Rahmedatal-Brücke in der Region rund um Lüdenscheid für Verkehrschaos – rund 20.000 zusätzliche Fahrzeuge, davon zirka 6.000 Lkw, rollen täglich durch die Stadt. Stau, Lärm und Abgase belasten nicht nur die Anwohner, sondern auch die lokale Wirtschaft.

Ursprünglich sollte die marode Brücke bereits im Dezember 2022 gesprengt werden. Allerdings zeigte sich in den Bauplänen, dass die hohlen und 70 Meter hohen Pfeiler anders gebaut sind als angenommen. Für eine kontrollierte Sprengung müssen diese Pfeiler erst mit Beton aufgefüllt werden – das war in der kalten Jahreszeit nicht zu bewerkstelligen. Entsprechend wurde der Termin auf den 7. Mai 2023 verschoben. Erste Vorarbeiten wie Hangsicherungen und Fällarbeiten laufen bereits. Mehrere Grundstücke unter dem Bauwerk wurden aufgekauft, im März wird ein Fallbett aufgeschüttet. Dadurch kommt es zu weiteren Verkehrsbeschränkungen. Spätestens zur Sprengung und dem folgenden Abtransport der Trümmer ist der Stadtteil Dickenberg/Rathmecke dann von der Stadt Lüdenscheid komplett abgeschnitten. Der Neuaufbau der Rahmedetal-Brücke soll dann in einem beschleunigten Verfahren fünf Jahre dauern.

Doch mit dem Neubau ist die Gefahr auf der Sauerlandlinie A45 nicht gebannt. Im Dezember 2021 wurde bekannt, dass langfristig 60 Talbrücken und kleinere Bauwerke an der A45 ersetzt werden müssen – je nach Zustand haben sie jedoch noch eine Restnutzungsdauer, die die Autobahn GmbH auf einen Zeitraum zwischen 2026 und 2038 datiert. Dabei sollen die neuen Brücken neben der Autobahn gebaut und nach Fertigstellung eingeschoben werden, der Verkehr soll möglichst ohne Beeinträchtigungen weiterlaufen können.

Bedarf schon länger bekannt

Die Brückenneubauten sind zusammen mit dem sechsspurigen Ausbau der A45 im Bundesverkehrswegeplan 2030 aufgeführt, der bereits 2016 beschlossen wurde. Nach Angaben der Autobahn GmbH sind die Baumaßnahmen dort als vordringlich eingestuft. Seit 2011 war bekannt, dass langfristig eine Vielzahl der Brücken ersetzt werden müssen.

Aktuell sind 15 Brücken an der A45 im Bau bzw. starten 2022 mit Baumaßnahmen. "An dieser Zahl lässt sich ablesen, dass wir konsequent daran arbeiten, die A45 zu einer wieder leistungsstarken Verbindung zu machen", sagt Elfriede Sauerwein-Braksiek, Leiterin der Niederlassung Westfalen der Autobahn GmbH. Klar sei aber auch, dass nicht überall an der Strecke gleichzeitig gearbeitet werden könne. "Wir schauen genau, wo Brücken so schnell wie möglich erneuert werden müssen. An anderen Stellen gewinnen wir Zeit, in dem wir Brücken verstärken und so ihre Lebensdauer verlängern."

Lkw Hauptverursacher von Straßenschäden

Im Zuge der Brückenproblematik auf der A45 werden bauähnliche Brücken nun bundesweit mittels Laserscan auf Schäden untersucht. Ergebnisse liegen noch nicht vor. Besonders die Brückenbauwerke, die vor 50 bis 60 Jahren erbaut wurden, halten dem modernen Verkehr nicht mehr Stand. Seit 1956 hat das Gesamtgewicht der Lkw von 24 auf 40 beziehungsweise 44 Tonnen im kombinierten Verkehr zugenommen, die Achslasten stiegen von 8,0 im Jahr 1956 auf nunmehr 11,5 Tonnen. Je höher die Achslast, umso höher ist die Belastung der Straße. Ein dreiachsiger Lkw (30 Tonnen) richtet den gleichen Schaden an wie 15.000 Pkw á zwei Tonnen. Bis 2030 soll der Güterverkehr auf der Straße noch weiter zunehmen. 2010 wurden 3,12 Milliarden Tonnen bewegt, 2030 sollen ein 3,63 Milliarden Tonnen sein.

Fast 40.000 Brücken in Deutschland marode

2018 hatte die Bundesanstalt für das Straßenwesen (BASt) in einer groß angelegenen Erhebung festgestellt, dass 39.621 Fernstraßenbrücken in Deutschland in einem "nicht ausreichenden" (Zustandsnote 3,0 bis 3,4) oder gar "ungenügenden Zustand" (3,5 bis 4,0) seien (siehe Fotoshow). Die Rahmedetalbrücke hatte seinerzeit die Note 3,0 erhalten.

Übrigens: Brücken in Deutschland werden nach der DIN 1076 regelmäßig untersucht. So gibt es alle sechs Jahre eine Hauptprüfung, bei der auch schwer zugängliche Teile – "handnah", wie es heißt – gecheckt werden. Eine einfache Prüfung schließt sich nach drei Jahren an, jährlich gibt es eine Sichtprüfung. Eine Sonderprüfung wird zum Beispiel nach einem Unfall zusätzlich anberaumt.