Der Ansturm auf die ausgelaufene staatliche Wallbox-Förderung bis Ende 2021 war riesig. Fast eine Million Anträge gingen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ein. Auch wenn am Ende nicht alle Förderwilligen mit Subventionen bedacht wurden, darf das große Interesse als Erfolg verbucht werden. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) unter Minister Volker Wissing (FDP) hatte eine Neuauflage in gleicher Form bereits ausgeschlossen. Auf der Ladeinfrastruktur-Konferenz Ende Juni 2023 verkündete Wissing nun doch eine weitere Förder-Runde, allerdings unter anderen Vorzeichen.

Neue Auflagen

Schon 2021 war es vergleichsweise kompliziert, an die maximal 900 Euro Förderung zu kommen. Etliche Dokumente wollten ausgefüllt und fristgerecht eingereicht werden. Die Installation einer passenden Wallbox (nicht jedes Modell wurde als "förderfähig" klassifiziert) musste ein Elektriker vornehmen und der hauseigene Stromtarif musste auf Ökostrom umgestellt werden. Für all das sah das Reglement ab Antragstellung einen Zeitrahmen von zwölf Monaten vor.

Für die neuerlichen Fördermaßnahmen soll es weitere Auflagen geben. So kommen laut Wissing nur jene in den Zuschuss-Genuss, die tatsächlich ein Elektroauto besitzen. Das Programm richtet sich zudem speziell auf die Förderung der Eigenstromversorgung beim Laden in privaten Wohngebäuden durch die kombinierte Förderung von Ladestation, Photovoltaikanlage und Speicher. Es wird mit Fördermitteln in Höhe von bis zu 500 Millionen Euro ausgestattet und startet im Herbst 2023.

Wer bekommt das Geld?

Privatpersonen können sich bis zu 10.200 Euro vom Staat sichern. Allerdings gelten dafür enge Grenzen. So müssen Wallbox (min. 11 kW Leistung), Photovoltaikanlage (min. 5 Kilowattpeak (kWp) Spitzenleistung) und Solarstromspeicher (min. 5 kWh Kapazität) fabrikneu und zusammen angeschafft werden. Keine der Komponenten darf zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits bestellt sein. Sie müssen als Antragsteller zudem Eigentümer des selbstgenutzten Wohngebäudes sein, an dem die Anlage installiert wird und ein Elektroauto muss auf Sie oder auf eine im Haushalt lebende Person zugelassen sein. Hybridfahrzeuge gelten nicht.

Für die einzelnen Komponenten ergeben sich folgende Subventionssummen:

für die Ladestation: 600 Euro pauschal – oder bei bidirektionaler Ladefähigkeit 1.200 Euro pauschal

für die Photovoltaikanlage: 600 Euro pro kWp, maximal 6.000 Euro

für den Solarstromspeicher: 250 Euro pro kWh nutzbarer Speicherkapazität, maximal 3.000 Euro

Unter folgenden Bedingungen gibt es KEINE Förderung:

Neubauten vor Einzug

ausschließlich vermietete Objekte

Ferien- oder Wochenendhäuser sowie Ferienwohnungen

Maßnahmen am Zweitwohnsitz

Eigentumswohnungen

Unternehmen

die mehrfache Förderung eines Wohngebäudes mit diesem Zuschuss

eine Kombination mit anderen Krediten oder Fördermitteln ist nicht möglich

die Gesamtsumme des Vorhabens darf die Fördersumme nicht unterschreiten

Zur Einstimmung finden Sie in unserer Fotoshow oben im Artikel die Ergebnisse des ADAC Wallbox Test 2023.