Am 11. Oktober 2023 enthüllt BMW den neuen X2 – bereits jetzt veröffentlichen die Bayern erste dunkle Teaserbilder. In der Ansicht von vorn leuchten nicht nur Elemente in den LED-Scheinwerfern, auch die Grillumrandung erstrahlt in LED-Licht. Vermutlich ist der Leuchtgrill Teil einer höheren und somit aufpreispflichtigen Ausstattung. Die Form des Grills unterscheidet sich von der des X1. Und dass BMW den X2 deutlich vom X1 unterscheiden möchte, beweist spätestens die Seitenansicht. Wie schon die ersten Erlkönigbilder erahnen ließen, kommt der neue X2 tatsächlich als recht stattliches SUV-Coupé. Die Dachantenne wirkt flacher und breiter als bisher und für eine bessere Aerodynamik sitzt am Heck eine Spoilerlippe.

Komplett neue Heckgestaltung

Das Schwestermodell zum BMW X1, mit dem er sich auch die gesamte Technik auf Basis der Frontantriebsarchitektur (FAAR) teilt, trägt nun eine deutlich flacher liegende Heckscheibe, die dem Dachbogen einen klaren Coupé-Zuschnitt erlaubt. Der Spoiler sitzt jetzt auch nicht mehr über der Heckscheibe, sondern ganz hinten am Heck, das mit einem längeren Überhang aufwartet. Vermutlich ein Zugeständnis an die Platzverhältnisse – besonders im Kopfbereich – im Fond. Insgesamt wird der X2 damit auch länger. Die Frontgestaltung dürfte weitestgehend der des BMW X1 entsprechen.

Gleiches gilt für die Antriebstechnik, die Diesel und Benziner mit und ohne 48-Volt-Architektur umfasst. Auch ein reiner Elektroantrieb, wie ihn der iX1 mitbringt, ist für den X2, der dann iX2 heißen wird, angekündigt. Ein zweiter erwischter Erlkönig deutet aber auch auf ein Modell mit M-Power hin, das den X2 wieder krönen soll. Der Prototyp trägt vier dicke Auspuffendrohre und ein M-Karosseriepaket. Hier dürfte das Topmodell der Baureihe – der M35i – unterwegs sein, das vermutlich weiter mit 306 PS und 450 Nm Drehmoment aus einem Zweiliter-Turbo-Vierzylinder antritt.

Kommen dürfte der neue BMW X2 Ende 2023, um dann Anfang 2024 in den Markt zu starten.