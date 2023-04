Der Straftatbestand "Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort", auch Unfallflucht oder Fahrerflucht genannt, ist in § 142 Strafgesetzbuch (StGB) geregelt. Die Norm sieht bei Erfüllung des Tatbestands eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat jetzt ein Eckpunktepapier vorgelegt, das eine teilweise Abmilderung des Straftatbestands vorschlägt – das Papier liegt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland ( RND) vor.

Aus dem Vorschlag soll hervorgehen, dass Unfallflucht bei Unfällen mit ausschließlich Sachschäden nur noch Ordnungswidrigkeiten sind. Aktuell regelt § 142 Abs. II StGB, dass das Gericht bei Unfällen im stehenden Verkehr mit "nicht bedeutenden Sachschaden" die Strafe mildert oder ganz von einer Strafe absehen kann, wenn sich der Unfallverursacher innerhalb von 24 Stunden meldet. Die Betonung liegt hier auf "kann".

Trunkenheit am Steuer häufig Begleittat

"Durch die Herabstufung der Unfallflucht nach reinen Sachschäden zur Ordnungswidrigkeit würde einer undifferenzierten Kriminalisierung des Unfallverursachers entgegengewirkt", zitiert RND aus dem Papier, das Buschmann kurz nach Ostern 2023 zur Stellungnahme an Fachverbände geschickt hat. Sobald es zu Personenschäden kommt, soll es beim Straftatbestand gemäß § 142 StGB bleiben. Dies soll "trotz der mit der Selbstanzeige des Unfalls verbundenen Selbstbezichtigung einer gegebenenfalls mitverwirklichten Begleittat" gelten. Damit zielt das Justizministerium auf Trunkenheit am Steuer und spricht somit eine der häufigsten Ursachen für Unfallflucht an.

Aus den §§ 136, 163a, 243 Strafprozessordnung (StPO) ergibt sich nämlich, dass sich niemand selbst belasten muss. Unter Juristen ist dieser Grundsatz als nemo-tenetur-Prinzip bekannt, abgeleitet vom lateinischen "nemo tenetur se ipsum accusare" – Niemand ist verpflichtet, sich selbst anzuklagen. Die unter diesen Grundsatz fallende "Straflosigkeit der Selbstbegünstigung" durchbricht § 142, da der Unfallverursacher damit rechnen muss, dass die Beamten vor Ort beispielsweise seine Trunkenheit am Steuer als Begleittat erkennen. Wer in Zukunft unter Alkoholeinfluss einen Blechschaden verursacht und Fahrerflucht begeht, soll also nicht mehr strafrechtlich, sondern nur noch wegen einer Ordnungswidrigkeit belangt werden können. Durch die Unfallflucht könnte der Beteiligte einer Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer entgehen, da seine Trunkenheit später nicht mehr nachweisbar ist.

Online-Meldestelle als Alternative

Aktuell müssen die Unfallbeteiligten eine "nach den Umständen angemessene Zeit" am Unfallort warten. Als von § 142 geschütztes Rechtsgut gilt ausschließlich das private Feststellungsinteresse der Unfallbeteiligten und Geschädigten zum Zwecke der Durchsetzung oder Abwehr zivilrechtlicher Ansprüche (BGH NJW 1980, 896). Das öffentliche Strafverfolgungsinteresse ist nur mittelbar betroffen. Wegen des Feststellungsinteresses hinsichtlich zivilrechtlicher Ansprüche gilt übrigens auch als Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, wenn sich ein Unfallbeteiligter direkt am Unfallort versteckt – zum Beispiel in einem am Unfall beteiligten Fahrzeug.

Als Alternative zur Wartezeit bis zum Eintreffen der Polizei am Unfallort schlägt das Bundesjustizministerium die Einrichtung einer Meldepflicht über eine Meldestelle vor, die die Betroffenen beispielsweise über ein standardisiertes Online-Formular erreichen können. Dort könnten die Unfallbeteiligten unter anderem auch Fotos vom Unfallgeschehen hochladen. Laut RND hat das Ministerium seine Änderungsvorschläge zu § 142 bisher nicht veröffentlicht, sondern nur an Fachverbände verschickt. Diese haben bis zum 23. Mai 2023 Zeit für eine schriftliche Stellungnahme.