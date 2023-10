Rolls-Royce-CEO Torsten Müller-Ötvös geht in den Ruhestand, sein Nachfolger Chris Brownridge kommt von BMW Großbritannien.

Der britische Nobelhersteller Rolls-Royce bekommt einen neuen Chef. Der bisherige CEO Torsten Müller-Ötvös geht nach 14 Jahren Amtszeit in den Ruhestand. Seine Nachfolge tritt zum 1. Dezember 2023 Chris Brownridge an. Müller-Ötvös ist der am längsten amtierende CEO der Marke seit Claude Johnson, der 1904 Charles Rolls mit Henry Royce bekannt machte. Nachfolger Brownridge ist derzeit CEO von BMW UK.

Unter der Führung von Müller-Ötvös legten die Absatzzahlen der britischen Nobelmarke von 1.000 Autos im Jahr 2009 auf 6.000 im Jahr 2022 zu. Zudem konnte der durchschnittliche Preis eines Rolls-Royce zwischen 2010 und heute von rund 250.000 Euro auf etwa 500.000 Euro verdoppelt werden. Gleichzeitig sank das Durchschnittsalter der Kundschaft von 56 auf 43 Jahre. In seine Ära fällt auch die Einführung des ersten vollelektrischen Rolls-Royce in der 120-jährigen Geschichte der Marke (den Spectre zeigen wir Ihnen in der Fotoshow).

Brownridge ist BMW-Gewächs

Der Nachfolger von Müller-Ötvös, Chris Brownridge, ist ein Vertriebs- und Marketing-Experte, der fast 30 Jahre bei der BMW Group verbrachte und seine Karriere 1995 als Universitäts-Absolvent begann. Vor seiner aktuellen Position als CEO war er seit 2011 in verschiedenen Funktionen Vorstandsmitglied, unter anderem als Vertriebsleiter BMW UK, BMW UK Marketing und MINI Regionaldirektor für Großbritannien und Irland.