Vor mehr als fünf Jahren begann bereits die Karriere des Chevrolet Seeker, den die Amerikaner zusammen mit ihrem Kooperationspartner SAIC in China auf den Markt bringen. Im April 2017 debütierte auf der Shanghai Autoshow die Studie Chevrolet FNR-X Concept. Die Abkürzung stand seinerzeit für "Find New Roads" ("finde neue Wege"). Mit dem nun Seeker getauften Serienmodell verlässt Chevrolet auf jeden Fall ausgetretene und sucht und findet neue Pfade (seek bedeutet "suchen").

Das Crossover-Modell soll alle Ansprüche an ein Auto bündeln und zudem attraktiv für junge Käufer sein. Dazu mischt der Seeker ein bulliges SUV-Fundament mit einem filigranen Coupé-Überbau. Ein großer zentraler Lufteinlass in der Front und grimmig geschnittene LED-Scheinwerfer bringen die sportliche Würze, wobei ersterer beim Serienauto wabenvergittert daherkommt – zumindest in der RS-Topvariante. In der Seitenansicht fallen das schmale Fensterband und die von stark beplankten Radläufen umgebenen 18-Zöller auf. Anders als vorn sind die hinteren Leuchten üppig dimensioniert. Über dem Heck thront ein weit herausgezogener Dachspoiler, während sich das Auspuffende unterhalb der Schürze versteckt.

Im Vergleich zur Studie abgespeckt

Als Zugeständnis an die Serie bietet der Seeker im Gegensatz zum FNR-X keine aktive Aerodynamik. Bei der Konzeptstudie von 2017 haben sich die Spoiler vorne und hinten sowie die Kühlerklappen, Radverkleidungen und Seitenschweller-Verkleidungen aktiv die Fahrzustände angepasst. Auch auf die fernbedienbaren und gegenläufig öffnenden Türen verzichtet der Chevrolet Seeker. Er präsentiert folglich im Gegensatz zum Concept Car eine klassische B-Säule.

Mit seinem 2,70 Meter langen Radstand soll der Chevrolet Seeker viel Platz im Interieur bieten; für die vier an einem Schienensystem aufgehängten Einzelsitzschalen des FNR-X hat es bei ihm jedoch nicht gereicht. Dafür für zwei 10,25 Zoll große Bildschirme: Der hinter dem unten abgeflachten Lenkrad positionierte Monitor liefert alle nötigen Fahrinformationen. Der zentrale und etwa neun Grad zum Fahrersitz geneigte Touchscreen arbeitet mit einem neuen Betriebssystem namens "Xiaoxue" und stellt die Kommandozentrale für das Infotainment-System dar. Das Armaturenbrett und die Sitze tragen perforiertes Leder. Letztere lassen sich belüften und beheizen und Mobiltelefone können kabellos aufgeladen werden. Apropos: Apple Carplay funktioniert ohne physische Verbindung zum Auto und auch Software-Updates kommen durch die Luft im Seeker an.

1,5-Liter-Turbo statt Plug-in-Hybrid

Aber auch hier gilt wieder: Gar so opulent wie der FNR-X ist der Seeker nicht ausgestattet. Das viele Holz und die Hightech-Textilien der Studie erkennen wir auf den Bildern des Serienautos jedenfalls nicht. Mit an Bord war damals auch eine ganze Armada an Assistenzsystemen sowie ein Head-up-Display mit Rundumüberwachung. Über derartige Technologie verlieren Chevrolet und SAIC im Begleittext zum Seeker keine Worte.

Auf der Antriebsseite wartet der Seeker mit einem 1,5-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner auf, dem 180 PS nachgesagt werden; genaue Daten kommuniziert Chevy bisher nicht. Lokalen Medien zufolge soll der Motor an ein CVT-Getriebe angebunden sein. Auch beim Antrieb hat Chevrolet also abgespeckt: Der FNR-X Concept präsentierte seinerzeit einen nicht näher spezifizierten Plug-in-Hybridantrieb. Der bot einen Allradantrieb, der zusammen mit der üppigen Bodenfreiheit und dem vielfach einstellbaren, adaptiven Fahrwerk auch die Fahrt auf unerschlossenen, neuen Wegen erlaubt hätte. Aber auch die im letzten Satz genannten Features sind beim Seeker nicht an Bord.