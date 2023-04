Christopher Nolans Batman-Trilogie war ein Meilenstein der Filmgeschichte. Der Regisseur sprach auditiv und visuell die Sinne der Zuschauer an. Das virtuelle Showcar Dark Rebel will das ebenfalls erreichen und ein automobiler Meilenstein werden. Zumindest, wenn es nach Cupra-CEO Wayne Griffiths geht. Als er den elektrischen Sportwagen im Rahmen der Tavascan-Präsentation in Berlin vorstellte, bezog er sich bewusst auf Gothams Wächter. Der Dark Rebel sei wie der Dark Knight.

Das Showcar ähnelt einem Shooting-Brake. Die Fronthaube ist lang und das Heck fällt beim Dark Rebel stark ab. Das beleuchtete Logo platziert Cupra auf der Fronthaube. Die markante Einkerbung unter dieser mutet wie ein Haifischmaul an. Die Designer kerbten die Coupé-Türen ein.

Typisch für Cupra sind die dreieckigen Lichtelemente. Die Einkerbung auf dem Dach (à la Double Bubble) und die riesigen seitlichen Lufteinlässe runden den kantigen Dark Rebel ab. Cupra spitzte bei dem Showcar seine ohnehin eckige Design-Philosophie zu. Der Dark Rebel hat nahezu keine runden Proportionen. Griffiths betonte bei der Präsentation, dass sich die Marke bewusst dafür entschieden habe.

Fans können eigenen Dark Rebel designen

Cupra will mit der potenziellen Kundschaft interagieren. User können sich mittels eines speziellen Konfigurators selbst einen Dark Rebel designen. Das ist mit gewöhnlichen Fahrzeug-Konfiguratoren nicht zu vergleichen. Die Nutzer müssen keinerlei Rücksicht auf physikalische Einschränkungen nehmen. Cupra bietet dafür drei verschiedene Umgebungen an, in denen sich die Fans austoben. Sie können mit Farben, Materialien und Oberflächen experimentieren.

Das Ergebnis ihrer Kreation können die User als Video mit der Community teilen. Alle gesammelten Konfigurationen will Cupra in das endgültige Design des Dark Rebel einfließen lassen und in naher Zukunft vorstellen. Spannend dürfte sein, wie nahe das endgültige Auto den Fan-Designs kommt. Am Leitspruch "form follows function" muss sich auch der Dark Rebel messen. Der stammt aus der Architektur und markiert den Zweck eines Projekts sowie den Startpunkt. Die vielen verschiedenen Kreationen zu vereinen, dürfte die Herausforderung für Cupra sein.

Schalensitze und Gaming-Lenkrad

Der Innenraum setzt die kantige Designlinie fort. Zwei Schalensitze platziert Cupra im Dark Rebel und ein Lenkrad, das an Gaming erinnert. Technisch gibt es über den Dark Rebel noch keine Informationen. Bekannt ist nur, dass der Sportwagen das vierte reine Elektroauto der Marke wäre. Der Born ist seit 2021 erhältlich, das vorgestellte SUV-Coupé Tavascan sollen die Kunden ab 2024 fahren können. Der Urban Rebel ist für 2025 anvisiert.

Cupra will mit dem Dark Rebel den Markt für Elektrofahrzeuge emotionalisieren. Wayne Griffiths bezeichnete viele E-Autos als "brav" und "bieder". Das Showcar soll begeistern – wie einst Nolans Batman-Trilogie.