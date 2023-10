Ab 36.870 Euro kostet der neue Cupra Formentor in der kleinsten Leistungsstufe. Leasing bietet eine günstige Alternative zum Kauf.

Mit dem Formentor schickt Cupra, die sportliche Schwestermarke von Seat, ihr erstes eigenständiges Modell auf den Markt.

Der Cupra Formentor ist nun in verschiedenen Leistungsstufen von 150 bis 310 PS als Benziner, Diesel und Plug-in-Hybrid erhältlich. Trotz eines Startpreises von 36.870 Euro für den Formentor 1.5 TSI gibt es weiterhin attraktive Leasingangebote, wo Kunden die Basisversion mit 150 PS und Sechsgang-Handschaltung erhalten können.

Cupra Formentor Leasing ab 164 Euro

Die Angebote beziehen sich auf den Tag der Artikelerstellung: 25.10.2023

Alternativ zum Barkauf oder der Finanzierung gibt es für den Cupra Formentor immer mal wieder attraktive Leasingangebote zu guten Konditionen. Auf der offiziellen Webseite startet die Leasingrate bei 289 Euro monatlich. Doch es gibt auch Alternativen. Zum Beispiel:

ab 164,01 Euro auf null-leasing.com; 150 PS/110 kW; Laufzeit 24 Monate; Fahrleistung: 10.000 km, Bereitstellungszeit: April 2024.

ab 192,00 Euro auf leasingmarkt.de; 150 PS/110 kW; Laufzeit 24 Monate; Fahrleistung: 10.000 km, Bereitstellungszeit: Mai 2024.

ab 192,00 Euro auf leasingtime.de; 150 PS/110 kW; Laufzeit 24 Monate; Fahrleistung: 10.000 km, Bereitstellungszeit: April 2024.

Vorsicht bei den Lieferzeiten: Aufgrund der Halbleiter-Krise und des Ukrainekriegs sind diese aktuell recht lang. Gut möglich, dass die Angaben auch nach der Bestellung noch "nach hinten" korrigiert werden. Eine Lösung sind Angebote für sofort verfügbare Neuwagen, die dann preislich jedoch deutlich höher ausfallen. Bei der Suche nach dem besten Angebot lohnt auch der Blick auf zusätzliche Dienstleistungen, die bereits in der Leasingrate enthalten sind. So übernehmen einige Anbieter zum Beispiel die Bereitstellungskosten, die Kfz-Steuer oder bieten eine kostenlose Leasingraten-Versicherung an.

