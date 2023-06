Mit Beginn der Reisezeit rücken auch die Fragen näher: An welchem Tag tanke ich am günstigsten? Zu welcher Uhrzeit ist der Sprit günstig? Welche Tankstellen soll ich meiden?

Nach einer Auswertung des Bundeskartellamtes aus dem Jahr 2020 und den laufend erhobenen Daten unserer Sprit-Preis-App mehr-tanken, haben wir hier die 7 besten Tipps für das günstige Tanken:

Tanken Sie abends: Die beste Zeit für günstigen Kraftstoff (Benzin E5, E10 oder Diesel) liegt zwischen 18 und 22 Uhr – wobei die Tendenz eher zu 21 – 22 Uhr geht. Tanken Sie NICHT morgens: Der Spritpreis liegt zwischen 5 und 8 Uhr besonders weit oben Tanken Sie günstigen Kraftstoff gegen Ende der Woche:Als idealer Tag hat sich über eine Monatsfrist der Donnerstag herauskristallisiert. Tanken Sie NICHT am Montag:An diesem Tag ist der Spritpreis im Vergleich zu allen anderen Wochentag besonders hoch. Tanken Sie nicht auf der Autobahn:Im Durchschnitt liegt der Preis laut Kartellamt im Vergleich um 25 Cent pro Liter höher als in der Stadt. Aktuell beträgt der Unterschied zwischen dem Bundesdurchschnitt und den Autobahnpreisen bei rund 16 Cent pro Liter. Nutzen Sie kostenlose Spritpreis-Apps mehr-tanken:In unserer App mehr-tanken (Google-Play-Store und Apple App Store) können Sie in Echtzeit die Spritpreise in Ihrer Umgebung oder auf Ihrer Fahrstrecke checken. Die KI der App empfiehlt auch, ob man eher noch warten soll, oder ob die aktuellen Angebote günstig sind. Meiden Sie Shell, Esso und Aral: Nach der Auswertung von mehr-tanken über die vergangenen 30 Tage kristallisiert sich Shell als teuerste Marke heraus. Auf ähnlichem Niveau liegen Esso und Aral. Die günstigsten Tankstellen sind ED, Star sowie Avanti und BFT.

Ist Marken-Sprit besser?

Haben Markentankstellen den besseren Kraftstoff als Freie Tankstellen? Verbraucht mein Auto mit Marken-Sprit weniger? Hält der Motor mit Kraftstoff von "Shell", "Aral" und Co. länger? Die Fragen lassen sich mit dreimal "Nein" beantworten. Der Unterschied zwischen dem Kraftstoff von Markentankstellen wie "Aral" oder "Shell" zu freien Tankstellen, "Jet" oder "Total", liegt bei den Additiven, die Benzin oder Diesel beigemischt werden. Dies geschieht in den meisten Fällen direkt in der Raffinerie beim Befüllen der Tank-Lkw der jeweiligen Mineralölkonzern-Marken. Die Zusatzstoffe sollen je nach Marketingversprechen die Motorleistung erhöhen, den Verbrauch senken und die Lebensdauer der Motoren verbessern. Bei Tests u.a vom ADAC waren die propagierten Vorzüge des Marken-Sprits kaum feststellbar. Grundsätzlich müssen in Deutschland und der EU alle Kraftstoffe die gesetzlich geltenden Qualitäten der Sprit-Norm erfüllen. Wir raten dazu, die freien Tankstellen anzusteuern, sie bieten in den meisten Fällen den niedrigeren Preis.

Warum ist der Sprit an den Autobahnen so teuer?

Die Gründe für diesen Unterschied sind mannigfaltig. Die "Tank & Rast GmbH" hält die Konzession für fast alle Autobahnraststätten und deren Tankstellen. Die Betreibergesellschaft überlässt die Betriebe Franchise-Unternehmen. Neben den Kosten für die Konzessions-Vergabe werden auch die Kosten für den Rund-um-die-Uhr-Service auf die Preise umgelegt. Allerdings: "Tank & Rast" sieht hier die Mineralölkonzerne in der Schuld, sie würden die Preise entsprechend gestalten.

