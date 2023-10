Die Zahl der Autodiebstähle hat in Deutschland nach der Corona-Pandemie wieder deutlich zugelegt. Im Jahr 2022 wurden genau 12.277 Fahrzeuge gestohlen und zur Anzeige gebracht, fast 3.000 mehr als noch im Jahr zuvor. Und das sind nur die Fahrzeuge mit einer Kaskoversicherung. Für die deutschen Autoversicherer beläuft sich der Schaden auf 250 Millionen Euro. Berlin steht als Hotspot für Autodiebe an erster Stelle, gefolgt von Hamburg und dem Land Brandenburg. Beim Blick auf die Liste der am meisten geklauten Autos dürften Autofans allerdings ins Grübeln kommen.

Diebstähle von Autoteilen nehmen zu

An erster Stelle der Statistik steht nämlich der Jeep Grand Cherokee der vierten Generation, gefolgt von Kia Stinger und Range Rover. Dabei legt der Gesamtverband der Versicherer (GDV) allerdings die sogenannte Diebstahlquote an – berechnet also die Anzahl der Diebstähle je 10.000 kaskoversicherter Pkw. In der Top 10 finden sich so keine deutschen Modelle. Der Mercedes GLS landet als meist geklautes deutsches Auto auf dem zwölften Rang der Statistik. Die gesamte Statistik können Sie etwas weiter unten sehen.

Ebenfalls einen Anstieg der Kriminalität beobachtet der GDV beim Diebstahl von Autoteilen: So wurden aus über 61.000 kaskoversicherten Autos fest eingebaute Teile wie Bordcomputer, Lenkräder oder Airbags gestohlen (+15%). Insgesamt zahlten die Kfz-Versicherer allein für diese Form der Kriminalität weitere rund 114 Millionen Euro (+17%).

Was zahlt welche Versicherung?

Wenn ein Fahrzeug gestohlen oder ein Auto für den Diebstahl eines fest eingebauten oder fest mit dem Auto verbundenen Teils aufgebrochen wurde, ersetzt die Teilkaskoversicherung den entstandenen Schaden. Auch wer eine Vollkaskoversicherung abgeschlossen hat, wird entschädigt, denn die Teilkasko ist automatisch in der Vollkasko inbegriffen. Auf den persönlichen Schadenfreiheitsrabatt hat ein solcher Diebstahl keinen Einfluss.

Alles, was nicht fest im Auto verbaut ist, wie ein Smartphone oder ein mobiles Navi, wird in Regel nicht von der Kaskoversicherung ersetzt. Wertgegenstände sollten daher nicht im Auto gelassen werden.