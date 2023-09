Mechaniker einer Werkstatt in Heidelberg trauten wohl ihren Augen kaum, als sie den Koreaner auf der Hebebühne für den Service vorbereiteten. Zwischen Antriebswelle und der Ölwanne zappelte im Motorraum eine Schildkröte, eingeklemmt mit ihrem Panzer, unfähig sich selbst zu befreien.

Schwierige Schildkröten-Rettung

Die Schrauber riefen Michael Sehr von der Berufstierrettung Rhein-Neckar zu Hilfe. Auch der war erstaunt: "So etwas habe ich noch nie gesehen" sagte er. Doch die Rettung war nicht ganz so einfach. Zunächst mussten diverse Blechteile abmontiert und mit einer Brechstange der Motorblock zu Seite gedrückt werden. Erst dann konnte das schwer verletzte Tier gerettet werden, vermutlich in letzter Sekunde.

In den Wunden am Schwanz hatten sich schon Fliegen-Eier eingenistet, zudem ist der Panzer beschädigt. Das Schildkrötenweibchen wurde zu einem Tierarzt gebracht, der das unter strengem Artenschutz stehende Tier versorgte und wieder aufpäppelt. Wie das Panzertier in den Motorraum gelangte, ist völlig unklar. Vermutlich ist es ausgerissen oder wurde ausgesetzt – und hat es auf seiner Tour irgendwie trotz seiner geringen "Bauhöhe" in das Auto geschafft. Während der Fahrt rutschte es dann wohl in den Motorraum und verkeilte sich.

In dem Video können Sie die Rettungsaktion sehen. Aber Achtung, das ist nichts für schwache Nerven.