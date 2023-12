Erste Erlkönigbilder des nur leicht getarnten Prototyps, der womöglich Cullinan Series II heißen könnte, wurden in der Nähe des BMW-Forschungs- und Entwicklungszentrums in München aufgenommen.

Rolls-Royce Cullinan mit moderatem Facelift

Die Änderungen des ersten SUV der Marke betreffen die Frontpartie, die komplett erneuert wird. Designänderungen gibt es für die Scheinwerfer und den markanten Kühlergrill. Es fallen auch die vergrößerten Lufteinlässe und die neue Positionierung der Fahrassistenz-Sensoren auf. Am Heck sticht das neue Design der unteren Partie ins Auge, ebenso größere Auspuffendrohre. Das Grundlayout des Luxus-SUV bleibt bestehen.

In den aktuellen Ausführungen des Cullinan ist ein V12-Motor mit 563 PS im Einsatz, in den Black Badge-Modellen leistet der Zwölfender 591 PS. Anzeichen für eine Elektrifizierung sind nicht zu erkennen. Spätestens 2030 will die Marke alle seine Fahrzeuge auf einen reinen E-Antrieb umstellen.