Zugegeben – wir sind keine Traktoren-Kenner. Doch wenn Traditionshersteller Fendt schon mal eine komplett neue Baureihe ankündigt, dann schauen wir doch gern genauer hin. Allerdings lassen uns die grünen Allgäuer aus Marktoberdorf noch etwas warten. Erst wenn am 12. November 2023 die Tore der Agritechnica in Hannover öffnen, werden wir den neuen 600er in all seiner Pracht bestaunen dürfen.

Die Welt der Ackerschlepper scheint indes schon ganz aus dem Häuschen zu sein. Schließlich gab es bisher keine 600er-Baureihe bei Fendt. Stattdessen pflegen die Allgäuer regelmäßig ihre traditionsreichen Familien 200, 700 oder 900 (von klein zu groß). Einen Fahrbericht vom 1000er haben wir in der Galerie verlinkt. Der 600 Vario will ab 2024 mit komplett neuem Motor und neuem Antrieb den gerade in Europa beliebten Allrounder-Markt durchpflügen. Auf Branchen-Seiten ist bereits von der wichtigsten Landtechnik-Neuheit des Jahres die Rede.

Stärkster Vierzylinder-Traktor

Das Wichtigste für Traktor-Fans: Den Fendt 600 Vario wird es ausschließlich mit Vierzylinder-Motor geben. Zum Einsatz kommen Fünfliter-Aggregate der finnländischen Konzernschwester AGCO Power, die ebenfalls zum amerikanischen AGCO-Konzern gehört. Der Motor bringt es in seiner stärksten Ausbaustufe auf 224 PS und 950 Newtonmeter Drehmoment – was den Fendt 620 Vario zum stärksten Vierzylinder-Traktor überhaupt macht.

Einstiegsmodell wird der 614 Vario mit 164 PS sein. Fendt stattet alle 600er-Modelle mit DynamicPerformance (DP) aus – einer Art Overboost-Funktion für kurzzeitige Mehrleistung. Diese Technik war bisher den größten Fendt-Traktoren vorbehalten und sorgt für zusätzliche 15 PS. Die Nenndrehzahl liegt bei allen Modell bei nur 1.900 Umdrehungen pro Minute. Im täglichen Hauptarbeitsbereich soll die Drehzahl bei 1.350 bis 1.800/min liegen. Bei Höchstgeschwindigkeit läuft der Motor sogar nur mit 1.250 Touren. Moderne Abgasnachbehandlung samt Dieseloxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter (DPF) und selektiver katalytischer Reduktion (SCR) sind ohnehin selbstverständlich.

Vario Drive ohne Fahrstufen

Schon seit 2015 bietet Fendt den stufenlosen Antrieb "Vario Drive" an – bisher allerdings nur für die größten Maschinen aus dem Portfolio. Die Antriebstechnik soll ab nächstem Jahr nun auch in der 600er-Serie auf den Markt kommen. Der Traktor fährt damit permanent mit Allradantrieb, ohne dass der Fahrer schalten oder Fahrstufen wählen muss.

Die Bedienung der Zapfwellen und Anbauteile passiert via hauseigenem "FendtOne-System". Das Innere entspricht demnach den Modellen aus der 700er-Familie. Es gibt einen Multifunktions-Fahrhebel, ein Joystick für sämtliche Hydraulikfunktionen, ein zehn Zoll großes Tablet-Armaturenbrett sowie zwei zwölf Zoll große Bildschirm-Terminals.

13,5 Tonnen und 42-Zoll-Felgen

Trotz einer Nutzlast von knapp sechs Tonnen soll der Fendt 600 kompakt und wendig bleiben. Beim Wendekreis geben die Allgäuer beispielsweise 10,2 Meter an. Insgesamt ist der Neue für ein Gesamtgewicht von 13,5 Tonnen zugelassen. Das Leistungsgewicht des 630 liegt übrigens bei 34,4 Kilogramm pro PS.

Die Hauptaufgaben dieser Traktorengröße liegen zumindest in Europa in Ackerbau, Grünland-Bewirtschaftung, Transport und Frontladerarbeiten. Serienmäßig ist der Fendt 620 Vario dafür mit Reifen der Dimension 650/65 R42 ausgestattet. Wie bei Traktoren üblich gibt es etliche weitere Reifenoptionen bis zu einem Durchmesser von 1,95 Meter für die hintere Achse. Bestellt werden kann der Fendt 600 erstmals auf der Agritechnica 2023 (vom 12. bis 18. November in Hannover). Erste Fotos und Preise werden wir bis dahin nachreichen.