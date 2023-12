BMW bringt nach 18 Jahren das legendäre Kürzel CSL wieder zurück. Und feiert mit dem M4 CSL das 50-Jahr-Jübiläum seiner Performance-Marke. Doch in der Schatzkammer der Münchener schlummern noch CSL-Prototypen, die noch nie gezeigt wurden. Bis jetzt.

Hier die Steckbriefe der geheimen "Coupé Sport Leichtbau", die nur als Einzelstücke existieren.

BMW M3 CSL V8 (E46)

Richtig, V8! Statt des 390 PS starken S54-Reihensechszylinders haben die M-Ingenieure 2003 den Achtender in den Motorraum des E46 gepresst, der aus dem M5 (E39) stammte. Die Daten: 5,0 Liter Hubraum, 430 PS, SMG-II-Getriebe. Im Vergleich zum Serien M3 hatte BMW beim CLS 110 Kilo eingespart und das Gewicht auf 1.385 Kilo gesenkt. Mit dem V8 dürfte der Prototyp ein wenig mehr auf die Waage bringen – was sicher durch die Mehrleistung ausgeglichen wird. Nach außen hin erkennt man das Einzelstück an den seitlichen Kiemen mit CSL-Logo und der Frontschürze mit den beiden runde Lufteinlässen.

BMW M5 CSL (E60)

Mit diesem Prototyp aus dem Jahr 2006 hat BMW die Power-Limousine deutlich modifiziert. In Sachen Antrieb wurde der S85-Motor mit 507 PS und fünf Liter Hubraum zu einem 630-PS-Monster mit 5,7 Litern Hubraum. Das Drehzahlband reicht im CSL bis 9.000 Touren, die Kraftübertragung übernimmt ein Getrag-Doppelkupplungsgetriebe. Um den Zehnzylinder mit ausreichend Frischluft zu versorgen, wurde eine neue Frontschürze installiert.

BMW M6 CSL V10 (E83)

Hier hat BMW den 5,0-Liter-V10 mit seinen 507 PS unangetastet gelassen und stattdessen auf aktive Aerodynamik gesetzt. An der Front verpassten die Ingenieure dem Modell einen ausfahrbaren Frontsplitter und am Bangle-Heck einen ausklappbaren Spoiler. Dazu sind an diesem One-Off erstmals die stilprägenden M-Außenspiegel mit dem Doppelsteg zu sehen. Das Modell aus dem Jahre 2005 wurde dazu nach CSL-Manier deutlich abgespeckt.

BMW M2 CSL (F87)

BMW hatte die Wahl zwischen dem BMW M2 CS und dem M2 CSL. Wie die Entscheidung ausgefallen ist, wissen wir. Der CSL blieb ein Einzelstück, durfte aber immerhin seine 450 aus dem Dreiliter-Reihensechszylinder an das Schwestermodell abgeben. Ansonsten zeigt sich der 2018 aufgebaute CSL mit rot gehighlighteten Aeroelementen und Carbon-Frontsplitter. Auf dem Kofferraumdeckel prangt an bionischen Trägern der feststehende Heckspoiler. Im Innenraum ist ebenfalls alles auf Sport getrimmt: Schalensitze, Vierpunkt-Gurte und Käfig sind verbaut, dazu wurde jede Menge Gewicht eingespart.