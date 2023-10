Die geplante Änderung der StVO ist bei Experten anscheinend heftig umstritten. Weder die Vertreter von Fahrrad- und Autofahrern noch Verfassungsrechtler und Handwerker sind zufrieden.

Die neue StVO soll Kommunen bei der Gestaltung von Verkehrswegen mehr Rechte einräumen. Außerdem soll das Regelwerk nicht nur die Sicherheit im und Flüssigkeit des Verkehrs gewährleisten, inzwischen sind auch Ziele des Klima- und Umweltschutzes sowie der Gesundheit zu berücksichtigen. Als Allheilmittel gelten bei mancher Kommune dafür anscheinend Tempo-30-Zonen und Sonderfahrspuren.

Aus Sicht von Angela Kohls, Leiterin des Bereichs Verkehrspolitik beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC), steht bei der Neufassung nicht der Mensch im Mittelpunkt, sondern das Kraftfahrzeug. Sie fordert, dass Kommunen ohne viel Bürokratie verkehrsberuhigte Zonen, Fußgängerwege und lückenlose Radwegenetze einrichten können sollen. Dazu müsste auch ohne erhöhte Unfallzahlen auf Hauptverkehrsadern Tempo 30 gelten können.

Sicherheit und Umweltschutz

Für ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand steht die Gefahrenabwehr im Vordergrund. Der StVO-Entwurf entspreche dem aber nicht, da er gleichrangig mehrere Ziele vorsehe. Die anderen rechtlichen Zielsetzungen seien aber bereits in anderen Regelwerken ausreichend behandelt. Verfassungsrechtler Professor Michael Brenner sieht das ähnlich: Umwelt- und Gesundheitsschutz dürfen im Straßenverkehrsrecht nicht über der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs stehen. Auch das Umweltrecht und der Schutz der Gesundheit müssten in einen gerechten Ausgleich gebracht werden. Professor Stefan Klinski von der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin sieht hingegen keine Probleme, Ziele des Umwelt- und Klimaschutzes sowie den Schutz der Gesundheit in die StVO mit einzubeziehen. Das Verfassungsrecht würde eine Berücksichtigung des Klimaschutzes sogar verlangen.

Vision Zero verwirklichen

Stefan Grieger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR), sieht Defizite beim Schutzaspekt der StVO – seiner Einschätzung nach kommt die sogenannte "Vision Zero" nicht ausreichend zum Tragen. Teil der Vision ist, dass keine Menschen mehr durch Verkehrsunfälle ums Leben kommen oder schwere Verletzungen davontragen. Thomas Kiel d'Aragon sieht dies als Vertreter des Deutschen Städtetages ähnlich. Er fordert, dass Sicherheitsmaßnahmen präventiv möglich sind – und nicht erst bei steigenden Unfallzahlen. Markus Brohm vom Deutschen Landkreistag sieht in der Novelle keine gestärkten Entscheidungsmöglichkeiten für die Kommunen. Er möchte, dass Rad- und Fußverkehr begünstigt wird – begleitet von Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Carsten Benke vom Zentralverband des Deutschen Handwerks betont, dass es auch weiterhin die Möglichkeit für das Abstellen gewerblicher Fahrzeuge geben müsste. Ansonsten müssten ansässige Betriebe die Gegend verlassen, was dem Leitbild einer nutzungsgemischten Stadt widerspräche. Der Beitrag des Handwerks beim Erhalt, der Entwicklung und Versorgung nachhaltiger Siedlungsstrukturen sollte in der StVO-Novelle ebenfalls berücksichtigt werden.