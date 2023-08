Der elektrisch angetriebene Hummer EV ist an sich schon ein mehr als außergewöhnliches Fahrzeug – bis zu 1.000 PS, bis zu 200 kWh Batterie, bis auf Weiteres ausverkauft. Was den wenigen bislang ausgelieferten Modellen echte Mondpreise beschert. Obwohl GMC schon mit diesem Serienmodell die Nachfrage aktuell nicht bedienen kann, kündigt die Marke ein weiteres Modell an, das als Expeditionsmobil rein elektrisch in die Wildnis cruisen soll.

Hierfür hat das Unternehmen eine Zusammenarbeit mit dem Umbauer EarthCruiser verkündet. EarthCruiser stammt ursprünglich aus Australien, ist aber auch auf dem US-Markt für Expeditionsmobile stark vertreten. Hier liegt der Fokus auf großen Wohnkabinen, Basis Mitsubishi Fuso, und kompakteren Varianten auf Basis von Ram Pick-ups.

Solartechnik auf dem Dach

Noch im August 2023 will GMC das Ergebnis der Kooperation mit EarthCruiser vorstellen, wo offensichtlich der Auf- und Ausbau entwickelt wurde. Das erste Teaserbild zeigt das neue Expeditionsmobil auf Hummer EV-Basis von oben. Erkennbar ist ein geschlossener Aufbau mit erhöhter Dachschale, die sich offenbar aufklappen oder im Ganzen anheben lässt, damit im Innenraum Stehhöhe erreicht wird.

Auf dem Dach sind Solarmodule installiert, die wohl vorrangig für die Bordtechnik des Wohnmoduls Energie erzeugen, möglicherweise aber auch ein wenig Ladekapazität für die Fahrbatterie bereitstellen können. Auffällig ist außerdem eine Ausbuchtung im hinteren Teil der Kabine, was auf ein Quer-Bett in diesem Bereich hinweisen könnte. Wie es in EarthCruiser-Mobilen innen generell aussieht, zeigen wir Ihnen in der Bildergalerie am Beispiel eines EarthCruiser Unimog.

Im zweiten, bei Instagram veröffentlichten Teaserbild ist das Fahrzeug in der Seitenansicht zu sehen. Dort wird auch die Frage nach dem Aufstelldach geklärt: Es ist offenbar mit einem Lift-Mechanismus ausgestattet und fährt komplett nach oben, schafft so eine gleichbleibende Höhe im Innenraum. Die Wände sind mit Durchblick nach allen Seiten ausgeführt und mutmaßlich aus transparentem Folienmaterial, zumindest verwendet Earthcruiser solches bei seinen bereits bekannten Aufbauten.

Das wird teuer!

Die üblichen Expeditionsmobil-Ausflüge nach weit weg von allem wird das neue Modell wohl eher nicht erreichen, denn der ohnehin bereits bleischwere Hummer EV wird durch den Wohnaufbau noch etliche Mehr-Kilos schultern müssen. Der noch namenlose Wohnmobil-Hummer wird sich dementsprechend vor allem in zivilisierten Gegenden von Ladestation zu Ladestation bewegen. Einen Ausblick auf mögliche Preise gibt es natürlich noch nicht. Aber angesichts der Basis und den von EarthCruiser gewohnten Tarifen darf man sich bereits auf mehrere hunderttausend Dollar gefasst machen.