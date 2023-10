19.10.2023, 13:30 Uhr

Die Aufräumarbeiten im Elbtunnel schreiten weiter voran. Die Maßnahmen an den Anschlussstellen Heimfeld und Waltershof konnten bereits eingestellt werden.

19.10.2023, 12:00 Uhr

Die Hamburger Polizei vermeldet drei gute Nachrichten per X:

Das Feuer ist gelöscht! Die vierte Röhre (Richtung Süden) des Elbtunnels ist wieder befahrbar. Unsere Einsatzkräfte haben die 3. Röhre, das ist die in Fahrtrichtung Süden, soeben wieder freigegeben.

19.10.2023, 10:00 Uhr

Auf der A7 in Hamburg ereignete sich am Donnerstagvormittag ein dramatischer Vorfall, als zwei Fahrzeuge mit insgesamt sieben Insassen im Elbtunnel nach einem Unfall in Vollbrand gerieten. Die örtliche Feuerwehr ist bereits vor Ort und intensiv mit den Löscharbeiten beschäftigt, während der Tunnel in beide Richtungen gesperrt wurde. Laut Philipp Baumann, Pressesprecher der Feuerwehr Hamburg, "wurden dabei drei Personen verletzt und sind rettungsdienstlich auf dem Weg in die umliegenden Krankenhäuser."

Die ersten Meldungen über den Vorfall erreichten die Öffentlichkeit über soziale Medien, insbesondere auf X (ehemals Twitter), wo Polizei und Feuerwehr erste Verkehrsinformationen veröffentlichten. Die Sperrung beider Richtungen des Elbtunnels wurde als standardmäßige Sicherheitsmaßnahme bei Brandalarmen durchgeführt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, alternative Routen zu wählen und die Anweisungen der örtlichen Behörden zu befolgen.

In unserer Bildergalerie finden Sie die Brandauswirkungen auf Tunnel von Fahrzeugen mit alternativen Antriebssystemen.