Zweimal im Jahr Reifen wechseln oder entspannt das ganze Jahr mit einem Set fahren? Vielen Autofahrer und Autofahrerinnen fällt die Entscheidung zwischen Saisonreifen und Ganzjahresreifen nicht leicht – schließlich bieten beide Vor- und Nachteile. Während Sommer- und Winterreifen die jeweils meistbenötigten Eigenschaften für die entsprechende Jahreszeit mitbringen, muss gleichzeitig immer irgendwo in der Garage Platz sein, um das nicht benötigte Set unterzubringen. Ganzjahresreifen sind da weniger arbeitsintensiv, verbrauchen aber im Sommer mehr Sprit als normale Saisonreifen und stoßen auf langen Touren, zum Beispiel auf dem Weg in den Sommerurlaub, an ihre Grenzen. Außerdem bieten sie im Winter nicht ganz die gleichen Fahreigenschaften wie herkömmliche Winterreifen.

Da der Kauf von zwei Reifensets schnell teuer werden kann, entscheiden sich in der aktuellen wirtschaftlichen Situation immer mehr Menschen für die Variante, die zu jeder Jahreszeit genutzt werden kann. Wie eine Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov im Auftrag von eBay.de zeigt, können sich mittlerweile über ein Drittel der Befragten, die aktuell Saisonreifen nutzen, vorstellen, auf Ganzjahresreifen umzusteigen. Den Ausschlag geben hier vor allem Kostengründe (52 Prozent), zunehmend wärmere Winter (34 Prozent) und Platzmangel (33 Prozent). Am Ende sollte aber Sicherheit im Straßenverkehr und nicht Sparsamkeit ausschlaggebend für die Reifenwahl sein: Bei all ihren Vorteilen bleiben Ganzjahresreifen nämlich trotzdem ein Kompromiss und Saisonreifen punkten gerade bei Schnee und Eis mit besseren Fahreigenschaften.

Egal, für welche Art der Reifen sich Autofahrer und Autofahrerinnen entscheiden, auf die korrekte Profiltiefe sollten alle achten. Auch wenn der Gesetzgeber nur 1,6 Millimeter verlangt, empfehlen Automobilclubs, dass eine Profiltiefe von 4 Millimetern bei Winter- sowie Ganzjahresreifen und von 3 Millimetern bei Sommerreifen keinesfalls unterschritten werden sollte. Wer nach einem prüfenden Blick mit einem Profiltiefenmesser oder alternativ einer 1-Euro-Münze feststellt, dass die eigenen Reifen schon zu weit runtergefahren sind, und nun neue benötigt, kann in den kommenden Wochen bei eBay.de Geld sparen: Mit dem Code REIFEN23, der ab heute um 09:00 Uhr gültig ist, erhalten User und Userinnen beim Kauf von Reifen, Felgen und Kompletträdern 10 Prozent Rabatt auf eine große Auswahl an Artikeln. Außerdem kann bei eBay.de auch gleich die Montage der Reifen vorab in einer von bis zu 4.500 Partnerwerkstätten in der Nähe des eigenen Wohnorts gebucht werden – einfacher geht es nicht!

