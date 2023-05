Auf der Fachmesse für Einsatzfahrzeuge Rettmobil 2023 in Fulda sind auch in diesem Jahr die großen Hersteller und Umbauer der Blaulicht-Branche vertreten. Unter den unterschiedlichsten Feuerwehren und Rettungsfahrzeugen sind zunehmend elektrisch angetriebene Varianten zu finden.

Es gibt wohl kaum eine Mobilitätssparte, zu der man nicht auch eine eigene Messe findet. Für Angehörige, Beschaffer und Fans der Blaulicht-Branche ist das die jährlich stattfindende Rettmobil in Fulda. Sie gilt als internationale Leitmesse für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge und öffnete im Jahr 2001 zum ersten Mal ihre Türen.

In diesem Jahr werden die Besucher vom 10. Mai bis 12. Mai auf der Messe-Galerie in der Wolf-Hirth-Straße in Fulda empfangen. Im Mittelpunkt stehen dabei sicher Fahrzeuge, Rettungstechnik, medizinische Geräte und Equipment bis hin zur Schutz- und Hygienekleidung. Doch die Rettmobil bietet ebenso medizinisch-wissenschaftliche Fortbildungen, praxisnahe Workshops und Symposien.

Große Hersteller vertreten

Wie bei jeder Ausgabe nutzen die großen Hersteller und Umbauer auch in diesem Jahr die Ausstellungsflächen für ihre neuesten Kreationen. Auf dem Stand in Halle 3 zeigt Volkswagen Nutzfahrzeuge beispielsweise einen Krankentransportwagen auf Basis des neuen Amarok sowie eine Umbaulösung zum Rettungswagen auf Crafter-Basis.

Mercedes-Benz Special Trucks demonstriert dagegen auf dem Freigelände-Stand F16 das Waldbrand-Tanklöschfahrzeug TLF-W auf Basis des Unimog U 5023. Sein Einsatzfeld umfasst neben gefährlichen Vegetations- und Waldbränden auch den Katastropheneinsatz, zum Beispiel bei Überschwemmungen und kritischen Hochwasserlagen.

Immer mehr elektrische Fahrzeuge

Auffällig in diesem Jahr sind einige batterie-elektrische Einsatzfahrzeuge von großen Herstellern. Audi zeigt beispielsweise einen Q4 e-tron 45 quattro als offenen Feuerwehr-Kommandowagen. Bisher sind vor allem die konventionell angetriebenen Audi Q5 und Audi A6 Avant beliebte Modelle für solche Umbauten. Der voll-elektrische Q4 wurde im Konzernverbund gemeinsam mit VW Sachsen umgebaut.

Mit dem ID.4 präsentiert auch Volkswagen in Fulda erstmals einen elektrisch angetriebenen Feuerwehr-Kommandowagen (KdoW). Die optische und akustische Warnanlage auf dem Dach steht dem ID.4 dabei nicht nur gut, sie soll das Einsatzmobil vor allem weithin hör- und sichtbar machen. LED-Blitzlichter im Kühlergrill und in der geöffneten Heckklappe sollen die Warnwirkung und damit zusätzlich die Sicherheit an der Einsatzstelle erhöhen.

Funkausrüstung und Warnfolierung

Wie traditionelle Einsatzfahrzeuge auch, sind Feuerwehr-Q4 und ID.4 nicht nur mit kundenspezifischer Warnfolierung beklebt, sondern auch mit einer vielseitigen Funk- und Freisprecheinrichtung ausgestattet. Zusätzlich verfügt der ID.4 über eine Arbeitsfeldbeleuchtung, die in der Heckklappenverkleidung untergebracht ist. Für mobile Einsätze gibt es außerdem einen Handscheinwerfer mit Ladeschale im Kofferraum. Im Heck ist ein Schrankmodul zur Aufnahme von speziellen Einsatzgeräten verbaut.

Noch mehr transportieren kann freilich der ID.Buzz. Auch er hat sich pünktlich zur Messe Rettmobil in leuchtende Schale geworfen – etwa als Notarzteinsatzfahrzeug mit Platz für bis zu drei Personen. Sein Laderaum wurde dabei zum Arbeitsplatz für Ärzte und deren medizinische Ausstattung umgerüstet.

Aufbauhersteller aus aller Welt

Den ID.Buzz hat der Hannoveraner Aufbauhersteller Bösenberg mit einem modularen Konzept umgebaut. Das Basisfahrzeug muss dafür nur minimal angepasst werden – trotz der vollständigen Integration von medizinischer Einrichtung und aller Sonderkomponenten. Dabei wird die Sondersignaltechnik über ein separates Batteriesystem betrieben.

Doch nicht nur deutsche Umbauer zeigen in Fulda ihre Kreationen. Insgesamt haben sich für dieses Jahr rund 500 Aussteller aus 25 Ländern angekündigt. Im vergangenen Jahr kamen nach zweijähriger Corona-Pause etwa 22.000 Besucher aus 50 Ländern zur Rettmobil.