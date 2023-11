Honda hat seinen ersten V8-Motor gebaut, der nicht nur als Renntriebwerk dient. Autofans kommen aber nicht in den Genuss des neuen BF350.

Die ganze Welt spricht von der Transformation hin zur Elektromobilität, da haut Honda den ersten Serien-V8 der Unternehmensgeschichte raus. Achtzylinder gab es bei den Japanern zwar schon früher, aber nur als Renntriebwerke für die Formel 1 oder die Indycar-Rennserie.

Fünf Liter Hubraum und VTEC

Der neue Honda BF350 V8 hat allerdings einen entscheidenden Haken, zumindest für Autofahrer – er ist ein Außenbordmotor für den Marine-Einsatz. Vorgestellt wurde der neue Antrieb jetzt auf der Boot-Show in Genua. Das neue Top-Aggregat der Japaner leistet 350 PS bei 5.500 Touren. Der BF350 schöpft seine Kraft dabei aus fünf Litern Hubraum, setzt auf Vierventiltechnik und die variable Ventilsteuertechnik VTEC. Der Bankwinkel liegt bei 60 Grad. Zu den weiteren Features des rund 350 Kilogramm schweren Aggregats gehören eine Wasserkühlung, Einspritzung und Trockensumpfschmierung.

Ein Eco-Mode reduziert den Kraftstoffverbrauch bei konstanter Fahrt. Die Trimmung funktioniert automatisch je nach Motordrehzahl oder Bootsgeschwindigkeit. Sie ist zudem mit drei Werksvoreinstellungen anpassbar. Mit an Bord ist auch ein adaptiver Tempomat. Automatisch auf- und abkippen beim Ab- oder Anlegen lässt sich der V8 mit nur zwei Tastendrücken an der Bedienkonsole.

Mit seiner schlanken Silhouette passt er sich an viele Bootsformen an. Highlights am glattflächigen Design setzen dreidimensionale verchromte Logos und Zierleisten. Bei der Außenlackierung haben die Kunden die Wahl zwischen Aquamarine Silver und Grand Prix White. Neben einer Version mit 635 Millimetern Schaftlänge steht auch eine mit 762 Millimetern zur Verfügung.

Honda empfiehlt den neuen BF350 V8 für Boote mit über 25 Fuß Länge (umgerechnet rund 7,60 Meter). In den Handel kommen soll der V8-Außenborder ab Frühjahr 2024 mit dann fünf Jahren Garantie. Preise nennt Honda noch nicht. Da das bisherige Topmodell BF250 aber bereits rund 29.500 Euro kostet, dürfte der neue V8 nicht unter 35.000 Euro zu haben sein.