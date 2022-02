Das Spielkonzept der Escape Rooms erfreut sich seit einigen Jahren wachsender Beliebtheit. Die Idee: Eine Gruppe von Spielern befindet sich in einem Raum, und muss verschiedene Hinweise finden und Rätsel lösen, um wieder zu entkommen. In ihrer Ausgestaltung sind diesen Escape Rooms mittlerweile kaum noch Grenzen gesetzt. Die Spiel-Szenarien reichen vom antiken Tempel à la Indiana Jones über klassische Kriminalfälle bis hin zu geheimen unterirdischen Labors. Zu finden sind sie mittlerweile in jeder größeren Stadt und jetzt auch im Ford Mustang Mach-e.

Sie werden zum Hauptdarsteller

In dieser Version des Spiels werden die Insassen des Stromers zu Hauptdarstellern in einem Spionage-Thriller. Dabei macht sich Ford verschiedene technische Komponenten des Mustang Mach-e zunutze. Die geheime Mission der Spieler besteht in der Auslieferung eines ominösen Pakets, die Spielanweisungen kommen über die Lautsprecher im Auto. Im Verlauf müssen unter anderem die elektrischen Sitze, die automatische Heckklappe, die Klimaanlage oder die Scheinwerfer für verschiedene Aktionen zum Lösen der Rätsel genutzt werden. Natürlich nur, solange das Fahrzeug steht. Im laufenden Straßenverkehr stehen die Spiel-Funktionen nicht, beziehungsweise nur eingeschränkt, zur Verfügung. Die Mitspieler können den Mustang Mach-e natürlich auch jederzeit verlassen und zu einem späteren Zeitpunkt weiterspielen. Ganz so wörtlich nimmt Ford den "Escape Room" glücklicherweise nicht.

Die Software für den interaktiven Spaß befindet sich nicht im Infotainment selbst, sondern wird als App auf ein iOS-Endgerät geladen und per Apple CarPlay ins Auto übertragen. Entstanden ist das Spiel in Zusammenarbeit mit der IOT-Gruppe im kalifornischen Palo Alto. Der Grundgedanke fokussiert sich dabei allerdings nicht rein auf den Spielspaß. "Die spielerisch erprobte Interaktion zwischen Fahrzeug und Fahrer könnte neue Perspektiven und Möglichkeiten für die Zukunft eröffnen. Wie beispielsweise ein interaktives Bedienungshandbuch oder sogar ein Fahrercoaching.", erklärt Carsten Starke, bei Ford Europa in der Abteilung Research und Advanced Engineering tätig. Außerdem könne man mit derlei Funktionen etwa die Wartezeit an Ladestationen deutlich unterhaltsamer gestalten.