Als wertvollster Autohersteller steht seit Jahren Toyota in dem Interbrand-Ranking an vorderster Stelle. Die Japaner konnten 2022 sogar Coca-Cola vom sechsten Platz in den Top 100 verdrängen. 59,757 Milliarden US-Dollar ist Toyota nun wert und konnte zum Vorjahr nochmals um zehn Prozent zulegen. Zum Vergleich: vor zehn JAhren waren es noch 30,280 Milliarden. Ebenfalls in den Top 10 auf Platz acht rangiert Mercedes. Die Stuttgarter legen ebenfalls um zehn Prozent zu und sind nach der Auswertung nun 56,535 Milliarden Dollar wert.

Tesla auf dem Weg in die Top-10 der wertvollsten Marken

Der weltweite Boom von Elektroautos kommt natürlich auch Tesla zugute, der Elektroautobauer legt nicht nur bei den Zulassungen ordentlich zu, sondern nimmt Kurs auf die Top 10. Auf Platz zwölft stehen die Amerikaner und verdrängen mit einem Plus von 32 Prozent und einem Wert von 48,002 Milliarden Dollar BMW auf Platz 13. Die Bayern sind 46,331 Milliarden Dollar wert und standen 2012 bei 29,052 Milliarden Dollar. Tesla kann da noch nicht auf eine so lange Tradition zurückblicken. Die Amis wurden erst seit 2016 mit Unterbrechungen bei Interbrand geführt und starteten 2016 bei 4,011 Milliarden Dollar. im vergangenen Jahr lag der Tesla-Wert bei 36,270 Milliarden Dollar.

Bis auf Mini und Kia legen alle anderen Autohersteller zweistellig zu, keiner verzeichnet eine negative Wertentwicklung. Mit Sicht auf die deutschen Autohersteller liegt Audi auf Platz 46 vor Volkswagen auf Rang 48. Ford steht auf Platz 50 und lässt Porsche auf 53 hinter sich.

Interbrand-Top-10 eine Superliga

Ganz vorne in der jährlich erscheinenden Rangliste liegen aber andere Branchen. Mit einem Wert von 482,215 Mrd. US-Dollar ganz oben auf dem Treppchen steht Apple, dahinter folgen Microsoft (278,288 Mrd. US-Dollar) und Amazon (274,819 Mrd. US-Dollar). Die Top Ten komplettieren Google, Samsung, Toyota, Coca-Cola, Mercedes-Benz, Disney und Nike.

Im Jahr 2022 hat der durchschnittliche Markenwert aller Top-100-Marken zum ersten Mal mehr als drei Billionen US-Dollar überschritten. Der Gesamtwert liegt exakt bei 3.088.930 Millionen US-Dollar ein Anstieg von 16 Prozent gegenüber 2021 (2.667.524 Millionen US-Dollar). Während die Finanzmärkte in den letzten Jahren erhebliche Schwankungen zu verzeichnen hatten, ist der Wert der weltweit stärksten Marken stetig gestiegen, was sich in der Wahl der Kunden, ihrer Loyalität und ihren Gewinnspannen niederschlägt. Interbrand sieht bei den zehn führenden Marken ein exponentielles Wachstum und das Entstehen einer Art "Superliga".