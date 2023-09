Nachdem der Hersteller aus Schiltach im Sommer 2020 bereits zum dritten Mal in der Firmengeschichte Insolvenz anmelden musste, stieg die KW Automotive Group beim Felgen-Hersteller ein. Mit einem reduzierten Geschäft mit den Autoherstellern und einem größeren Fokus auf das Nachrüstgeschäft wollte die neue Geschäftsführung rund um KW-Boss Klaus Wohlfahrt das Traditions-Unternehmen aus der Krise führen.

Energiepreise steigen, Absatz sinkt

Die hohen Energiepreise und eine nicht aufgegangene Strategie haben dazu geführt, dass BBS am 29. September 2023 beim Amtsgericht Rottweil erneut Insolvenz anmelden musste. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter hat das Amtsgericht Rottweil den Rechtsanwalt Martin Mucha aus Stuttgart bestellt. Der hat nun drei Monate Zeit, ein neues Konzept für BBS auszuarbeiten oder einen Käufer zu finden. So lange trägt die Agentur für Arbeit noch die Lohnkosten für 270 Beschäftigten am Standort Schiltach.

Gescheitertes Konzept

Nach der Übernahme von BBS durch KW Automotive sollte die Marke BBS erhalten bleiben. Auch sollte an den Standorten in Schiltach und in Herbolzheim weiter produziert werden. Das Konzept "BBS 2024" sah zudem Investitionen in neue Fertigungsverfahren sowie flexible und wettbewerbsfähige Strukturen vor. KW wollte dabei sein weltweites Vertriebsnetz an Fachhändler nutzen.

Der Felgen-Hersteller BBS wurde 1970 gegründet und beschäftigte vor der letzten Insolvenz rund 500 Mitarbeiter; aktuell sind es noch etwa 270 Beschäftigte. Die drei Buchstaben "BBS" stehen für die Namen der einstigen Gründer und den Ort: Baumgartner, Brand, Schiltach. Schon in den Jahren 2007 und 2011 musste BBS Insolvenzen anmelden, wurde aber von neuen Investoren jeweils weitergeführt. Die KW Automotive Group zählt zu den Marktführern im Segment für Spezial-Fahrwerksysteme. Neben dem Stammsitz in Fichtenberg ist man mit Produktionsstandorten in den Niederlanden und den USA vertreten. Der Umsatz von BBS lag im Jahr 2022 bei rund 50 Millionen Euro.