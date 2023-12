Italiens Polizia di Stato hat ihren Fuhrpark um einen exklusiven Lamborghini Urus erweitert. Mit dem am 12. Dezember 2023 in Rom an die Behörden übergebenen Unikat geht die mittlerweile fast 20-jährige Zusammenarbeit zwischen Lamborghini und der italienischen Polizei in die nächste Runde.

Das neue Dienstfahrzeug der Verkehrspolizei auf Basis eines Urus Performante geht aber nicht auf Jagd nach Park- oder Temposündern, sondern ist vorgesehen für Spezialeinsätze wie dringende Organ- und Plasmatransporte. Damit die flott von der Hand gehen, bringt der Urus entsprechende Qualifikationen mit. Sein Biturbo-V8 leistet 666 PS und 850 Nm. Damit beschleunigt er in 3,3 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 306 km/h.

Kompletter Polizei-Look

Für freie Bahn sorgt dabei die umfangreiche Polizeiausrüstung. Das Farbschema der Karosserie kombiniert das klassische Blau der Polizia di Stato mit Weiß und Trikolore-Streifen an den Schwellern und der Tornado-Linie. Auf den Türen prangt das Polizeilogo aus reflektierender Folie, während auf dem Dach ein Blaulichtbalken mit 360-Grad-LED-Leuchten und eine elektrische Zweitonsirene Platz finden. Weitere Signalleuchten sitzen im Kühlergrill sowie an der Unterseite der Heckklappe, die bei geöffnetem Deckel den rückwärtigen Verkehr warnen.

Auch die Innenausstattung wurde auf den Behördeneinsatz umgerüstet. Neu sind ein gepanzertes Waffenfach, eine klappbare Hinweistafel auf der Kofferraumabdeckung und ein spezielles Schubladensystem im Kofferraum, wo die Polizei-Ausrüstung sowie ein Defibrillator für Notfalleinsätze eine Heimat finden. Nicht zuletzt verfügt der Streifenwagen über eine tragbare Kühlbox für den Organtransport mit Display und Datenlogger für die konstante Überwachung der Innentemperatur.