Die Leserwahl der beliebtesten Familienautos gehört zum festen Bestandteil der Marke AUTO Straßenverkehr. In diesem Jahr sind es 114 Modelle, die unsere Kriterien erfüllen und in drei Preisklassen um die insgesamt 18 Trophäen konkurrieren.

Hier geht es direkt zur Abstimmung! (Teilnahmeschluss: 29.Mai 2023)

Traditionen bleiben lebendig, wenn man sie mit Leben füllt. Und gerade im Jahr des runden Heft-Jubiläums unserer Partnerzeitschrift AUTO Straßenverkehr (die erste Ausgabe von AUTO erschien im Sommer 1953), freuen wir uns darüber, dass die Leserwahl zum Familienauto des Jahres das erste Dutzend vollmacht: Zum zwölften Mal rufen wir Sie dazu auf, Ihre Favoriten unter den familientauglichen Modellen zu wählen. Doch was bedeutet das eigentlich, familientauglich?

Große Klappe mit viel Platz dahinter

Schauen wir einmal zurück zum Beginn der 90er-Jahre. Damals war die Sache noch recht einfach: Ein gutes Familienauto, das war ein großer Kombi oder ein Van, fertig. Gelegentlich machten auch Schrägheck-Limousinen oder domestizierte Geländewagen den Job, aber das Gros der Familien fuhr eben einen der besagten "Pampersbomber". Verfügte der dann gar noch über Schiebetüren, war das automobile Familienglück komplett. Doch auch in der Autowelt gibt es Moden, und eine davon hatte ihren Ursprung im Jahr 1994: Mit dem (zunächst nur zweitürigen) Toyota RAV4 kam eines der ersten modernen SUV-Modelle auf den Markt und löste mit seinem unerwarteten Erfolg einen Trend aus, der bis heute anhält. So war schon bei der Leserwahl-Premiere im Jahr 2011 klar, dass die Redaktion den Wahlkatalog weiter fassen musste. Daher lautet die Vorgabe seither: Vans, Kombis oder Crossover-Modelle mit einem Kofferraumvolumen von mindestens 400 Liter – wohl wissend, dass auch diese Formulierung noch eine gewisse Unschärfe erlaubt. Die wir aber gerne in Kauf nehmen, um flexibel auf Modellneuheiten reagieren zu können, die nicht ins Schema passen.

Familienauto des Jahres 2023: Hier geht es zum Fragebogen!

Keine Unschärfen gestatten wir uns bei der Sortierung: Der Wahlkatalog ist stets nach dem Grundpreis einer Baureihe sortiert, bei Elektromodellen jeweils abzüglich der aktuell gültigen Förderprämie. Denn noch vor den Themen Technik, Sicherheit und Design ist letztlich das Budget das Hauptkriterium bei der Anschaffung eines neuen Autos.

Daher konkurrieren SUV, Kombis und die verbliebenen Vans Seite an Seite in den drei Preisklassen (bis 25.000 Euro, 25.000 bis 35.000 Euro, 35.000 bis 45.000 Euro) um Ihre Stimmen. Durch die allgemeine Teuerung und den Wegfall vieler konventioneller Basismotorisierungen treten mehr Modelle in diesem Jahr in einer teureren Kategorie an als in den Vorjahren oder entfallen ganz. Dennoch reicht es in der Summe für 114 Kandidaten.

Attraktiver Hauptpreis

Unter allen Teilnehmern verlosen wir den Kia Sportage als 1.6 T-GDI mit 150-PS-Benziner, DCT-Getriebe und umfangreicher Spirit-Ausstattung, unter anderem mit Navigation, Panorama-Display und elektrischen Sitzen. Die Redaktion wünscht viel Vergnügen bei der Wahl Ihrer Favoriten und viel Glück bei der Verlosung!

So wird gewählt

Die Wahl der Familienautos des Jahres 2023 findet in drei Preiskategorien statt, in denen Sie in drei Unterkategorien (Design, Technologie und Preis/Leistung) je einen Gesamt- und einen Importsieger bestimmen. Zur Wahl stehen Vans, Kombis und SUV-Modelle mit mindestens 400 Litern Kofferraumvolumen (laut Hersteller) und einem maximalen Grundpreis von 45.000 Euro. Die Einordnung in die Kategorien A bis C erfolgt über den Grundpreis der Baureihe (Datenstand: 15. Februar 2023). Die Stimmabgabe erfolgt ausschließlich online. Unabhängig von der Wahlentscheidung nehmen alle Online-Stimmen an der Verlosung des Preises teil. Teilnahmeschluss ist der 29. Mai 2023.

Teilnahmebedingungen

Teilnehmen können alle Personen ab 18 Jahren. Ausgenommen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verlagsgruppe Motor Presse Stuttgart und deren Angehörige. Unter allen Teilnehmern wird ein Kia Sportage 1.6 T-GDI 48V DCT im Wert von 40.250 Euro verlost. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt und in AUTO Straßenverkehr mit Namen, Wohnort und Foto veröffentlicht. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden. Die Gewinnerdaten werden unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen des Datenschutzrechts an den Fahrzeughersteller übermittelt. Mehr zu Datenschutz und Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.familienauto-award.de/fa2023/datenschutz. Der Rechtsweg, eine Barauszahlung und Umtausch sind ausgeschlossen, ebenso eine Teilnahme per Liste.