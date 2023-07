Bereits Ende 2019 hatte sich Mazda die CX-Namen von CX-10 bis CX-90 schützen lassen und daraufhin angekündigt, die Modellpalette in Europa sowie weltweit mit neuen Crossovern auszuweiten. Für die USA sowie in einigen Nicht-EU-Ländern kommen beziehungsweise sind der CX-70 sowie der CX-90 am Start. Seit Januar 2022 bietet Mazda in den USA zudem den CX-50 an, der im neuen, gemeinsam mit Toyota gebauten Werk in Huntsville (US-Bundesstaat Alabama) vom Band rollt.

Die Technik

Der SUV basiert auf der Small-Plattform, die schon den Mazda 3 und den CX-30 trägt – von diesen Modellen leiht sich der CX-50 auch die Technik. Motorseitig ist ein 2,5 Liter großer Vierzylinder mit unterschiedlichen Leistungen an Bord. Die Basis bildet der Skyactive-G-2,5-Liter-Vierzylinder-Sauger mit 187 PS Leistung und maximal 252 Nm Drehmoment. Ausgerüstet mit einem Turbolader leistet der Benziner 256 PS und liefert höchstens 434 Nm – wenn ihm Fahrer oder die Fahrerin 93-oktaniges Benzin spendiert. Ist nur 87-Oktan-Sprit am Start, sinken Leistung und Drehmoment auf 227 PS sowie 420 Nm.

Beide Motoren sind mit einem Sechsgang-Automatikgetriebe gekoppelt. Der CX-50 ist standardmäßig mit I-Activ-Allradsystem und dem neuen Mazda Intelligent Drive Select oder Mi-Drive mit Sport-, Offroad- und Abschleppmodus (1,5 Tonnen) bei ausgewählten Paketen ausgestattet. Elektrifizierte Modelle folgen später.

Modellpflege zum Modelljahr 2024

Zum Modelljahr 2024 gönnt Mazda dem CX-50 ein kleines Update. Der SUV erhält ein verbessertes Fahrwerk mit neuen Dämpfern und eine neu kalibrierte elektrische Servolenkung. Zudem haben die Japaner die Ausstattungslinien neu geordnet und teils neue Komponenten in die Linien integriert, was die Insassen anhand des optimierten Komforts spüren sollen. So bieten Autos, die mindestens mit dem Premium Package ausgestattet sind, fortan die Möglichkeit, kabellos Smartphones zu laden. Neu im Angebot ist die Meridian Edition mit 18-Zoll-Felgen samt All-Terrain-Reifen, modifizierten Schwellerverkleidungen, eigenständigen Motorhaubengrafiken und Outdoor-Zubehör. Allerdings verzichtet Mazda fortan auf die Basisausstattung "S", weshalb der CX-50 deutlich teurer wird.

Die Preise

Der CX-50 ist über dem CX-5 positioniert, fällt etwas größer aus und bietet mehr Platz im Innenraum. Die Preise starteten einst bei 26.800 US-Dollar (aktuell umgerechnet gut 23.800 Euro). Doch mit dem Wegfall der Einstiegsversion sind die Zeiten der Discount-Angebote vorbei. In der neuen Basisausstattung Select kostet der CX-50 mit Saugbenziner nun mindestens 30.300 Dollar (fast 27.000 Euro). Wer die Turboversion haben möchte, muss im geringsten Fall 38.000 Dollar (ungefähr 33.800 Euro) investieren. Die neue Meridian Edition kostet gar 40.800 Dollar respektive 36.300 Euro.

Weitere Modelle für die USA

Neben dem CX-50 bietet Mazda künftig auch noch den CX-70 sowie seit Frühjahr 2023 den CX-90 an. Letzterer ergänzt den dort angebotenen CX-9 um eine größere Version. Beide SUV kommen auch in einigen Nicht-EU-Ländern auf den Markt und basieren auf der Large-Plattform, die unter anderem über einen neuen Reihensechszylinder mit Turboaufladung sowie über einen Plug-in-Hybrid verfügt. Im Vergleich zu den neuen europäischen Modellen CX-60 und CX-80 fallen die US-Crossover deutlich breiter aus.