Nach dem Facelift im Sommer 2021 hat Mercedes die Sechszylindermodelle des AMG GT 4-Türer Coupés nochmals aufgewertet. Sie sind an der neuen Frontschürze zu erkennen, die das bisherige Design der Achtzylindermodelle aufgreift. Dabei bilden die beiden äußeren angedeuteten Lufteinlässe und der große zentrale Lufteinlass unter der Kühlerverkleidung ein neues Flügel-Profil.

Sportlicherer Look

Noch näher an den Look der V8-Version rückt die Sechszylinder das optionale V8 Styling-Paket. Es enthält eine neue Frontschürze, spezifische Längsträgerverkleidungen sowie eine Heckschürze mit Diffusor. Die neu gezeichnete Frontpartie greift Elemente des AMG GT Black Series auf, wie beispielsweise den weiter nach unten geöffneten Kühlergrill, den breiten unteren Lufteinlass und die Luftleitelemente am äußeren Rand.

Nachgelegt wird auch in Sachen Serienausstattung und Ausstattungsoptionen. Der Grundausstattung gehört jetzt das elektrische Schiebedach sowie die Möglichkeit zum kabellosen Laden von Smartphones zwischen den Rücksitzen. Das MBUX-Infotainmentsystem profitiert von neu gestalteten Grafiken sowie neu konfigurierbaren Funktionen. Wird ein optionales Burmester-Soundsystem geordert, so moduliert dieses mit Dolby Atmos neue Klangerlebnisse.

Wer das Chrom- oder das Carbon-Paket ordert, darf sich über einen neuen Frontsplitter – mal in Chrom und mal in Carbon – freuen. Beim Aerodynamik-Paket in Verbindung mit dem V8-Styling Paket erhalten der Frontsplitter und die Flics eine neue Form. Abgerundet wird die Mini-Modellpflege mit einem um den Farbton Opalithweißmetallic erweiterten Farbfächer.

Auf der Antriebsseite gibt es bei den Sechszylindern keine Veränderungen. Der GT 43 4-Matic+ leistet weiter 367 + 22 PS, der GT 53 4-Matic+ unverändert 435 + 22 PS.

Wie sich die Preise ändern, kommuniziert Mercedes noch nicht.