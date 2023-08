Im Cabrio oder Roadster den Highway No. 1 entlangzucruisen – das ist Automobilgenuss pur. Am besten fährt man ihn von Norden nach Süden, denn dann befindet sich nicht mal mehr eine Gegenfahrbahn zwischen dem eigenen Auto und der kalifornischen Pazifikküste. Auf etwa halber Strecke kommt man fast nicht umhin, einen Zwischenstopp einzulegen. Hier befindet sich der etwa 145 Kilometer lange Küstenabschnitt Big Sur, den man am besten in den frühen Morgen- oder Abendstunden erreicht: Die Sonnenauf- und -untergänge an diesem Fleckchen Erde sind einfach sensationell schön! Mit ganz viel Glück und einem Fernglas lassen sich ganz weit draußen im Ozean vielleicht sogar Wale beobachten.

Wer einmal das Glück hatte, diese Szenerie zu erleben, kann sich ungefähr ausmalen, welche Überlegungen sie bei Mercedes-Benz USA angestellt haben, als sie ihr neues Sondermodell konfektionierten. Der Mercedes-AMG SL 63 Manufaktur Big Sur trägt diesen Namen sicher nicht deshalb, weil er sich reimt, sondern weil er die Atmosphäre des Landstriches in Form eines schicken 2+2-sitzigen Cabrios ausdrücken soll. Ganz passend ist freilich auch der Ort, an dem er seine Publikumspremiere feiert: im nahegelegenen Pebble Beach im Rahmen der Monterey Car Week.

Orange mit schwarzen Akzenten

Zentral ist beim SL 63 Manufaktur Big Sur natürlich die Lackierung. Die von der Mercedes-Individualisierungs-Abteilung Manufaktur angemischte Sonderfarbe heißt "Orange Flame Metallic" und zeigt sich tatsächlich von den Sonnenuntergängen an der Pazifikküste Kaliforniens inspiriert. Während die Karosserie industriell lackiert wird, tragen Könner die Farbe an Front- und Heckschürze von Hand auf. Darüber hinaus präsentiert der Mercedes-AMG SL 63 Manufaktur Big Sur exterieurseitig das AMG-Chrom-Paket. Hinzu kommen schwarze Bereiche wie das Verdeck, die 21-Zoll-AMG-Schmiedefelgen und die Bremssättel. Ein besonders exklusives Detail zeigt sich im Bereich zwischen Frontgrill und Motorhaube: Hier prangt nicht etwa – wie bei einem Standard-SL – der Mercedes-Stern, sondern das AMG-Wappen.

Das Editionsmodell bringt natürlich auch innen einige besondere Details mit. Handgenähtes Nappaleder in der Farbkombination Mystik-Rot und Schwarz sowie mit orangefarbenen Kontrastnähten findet sich samt Rautensteppung an den Aktiv-Multikontursitzen mit Massagefunktion sowie an Lenkrad, Armlehnen, Türverkleidungen und Instrumententafel. Die Außenfarbe kommt auf der Mittelkonsole in Form einer großen Zierleiste erneut zum Vorschein. Hier findet sich zudem ein Manufaktur-Schriftzug in Hochglanzchrom. Hinzu kommen hochflorige Fußmatten mit AMG-Logo, rotem Nappaleder und Kontrastnähten in Orange.

Komplettes Fahrdynamik-Paket

Beim Antrieb des Manufaktur-Big-Sur-Sondermodells ändert sich nichts. Wie der Standard-SL-63 tritt er mit einem Vierliter-Biturbo-V8 an, der 585 PS leistet und sein maximales Drehmoment von 800 Newtonmetern – verwaltet von einer Neungang-Automatik – variabel auf alle vier Räder verteilt. Von null auf 100 km/h beschleunigt er in 3,6 Sekunden; die US-Angabe lautet null auf 60 mph – also 96,6 km/h – in 3,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 315 km/h.

Der nur in den USA in limitierter, aber bisher nicht konkret definierter Stückzahl angebotene Mercedes-AMG SL 63 Manufaktur Big Sur bringt natürlich eine Komplettausstattung mit – auch in Sachen Fahrdynamik. Mit dem Vorderachs-Liftsystem, dem AMG-Dynamik-Plus-Paket und dem Active-Ride-Control-Fahrwerk ist in dieser Hinsicht alles Erhältliche auch eingebaut. Ferner trägt der Mercedes-AMG SL 63 Manufaktur Big Sur das Fahrassistenz-Paket, das 3D-Surround-Soundsystem aus dem Hause Burmester und das AMG-Light-Display an Bord. Einen Preis nennt Mercedes-Benz USA für das Sondermodell übrigens noch nicht.