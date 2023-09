Nun steht es fest: Wie Konzernchef Ola Källenius auf dem eigenen Konzernabend, bei dem der Concept CLA Class enthüllt wurde, im Rahmen der IAA in München bestätigte, bekommt die G-Klasse einen kompakten Ableger. Um die geschrumpften Dimensionen im Namen aufzugreifen, schreibt er sich auf einem ersten Teaserbild mit einem kleinen "g". Darüber zeigt sich jene kantige Silhouette, die wir vom großen G schon seit Jahrzehnten kennen. Dazu passt die Ankündigung von Källenius, dass auch die kleine G-Klasse "ikonisch" sein und sich zudem durch ein spaßiges Fahrgefühl auszeichnen soll.

Bereits im Frühjahr 2023 berichtete das "Handelsblatt", dass Källenius bis 2026 "unbedingt einen kompakten Ableger der G-Klasse auf den Markt bringen" solle. Doch wie passt eine kompakte G-Klasse ins Bild? Schließlich verkündet der Autobauer seit Monaten die Streichung kleinerer Fahrzeuge zugunsten großer Luxus-Modelle mit hoher Marge. Man wolle kein Volumenhersteller sein und nicht mit der breiten Masse konkurrieren, heißt es in offiziellen Verlautbarungen. Der geplante und intern bisher wohl umstrittene Ableger der G-Klasse soll vor allem flacher und tiefer werden, aber nicht sehr viel kürzer ausfallen als die Offroad-Ikone. Aufgrund ihres großen Erfolges denke Källenius laut "Handelsblatt" darüber nach, die Baureihe in alle Richtungen zu erweitern. Nicht nur ins Kompaktsegment, sondern bis hin zur Maybach-Version.

Mini-G auf MMA-Plattform

Ein Auto, das für 2026 geplant ist, dürfte zumindest nicht ausschließlich als Verbrenner auf den Markt kommen. Eine Elektroversion ist dann eigentlich Pflicht. Die neue MMA-Plattform (Mercedes Modular Architecture) kann beides tragen und wird Ende 2024 mit der Serienversion des Concept CLA Class, die als Elektro-C-Klasse EQC heißen könnte, debütieren. Auf ihr sollen später weitere kompakte Fahrzeuge bis C-Klasse-Level und eben die kompakte G-Klasse basieren. Konzipiert ist sie für Volumenmodelle – oder zumindest das, was Mercedes unter "Volumenmodell" versteht. Passender wäre vermutlich der Begriff "Sub-Luxus-Modelle" unterhalb jener Autos auf der kommenden MB.EA-Plattform für die Nachfolger etwa von EQS und EQE.

Ab Start dürfte die Mini-G-Klasse als Elektromodell also mit 800-Volt-Technik, Reichweiten von mehr als 500 Kilometern, großen Screens im Cockpit und dem neuen Betriebssystem MB.OS vorfahren. Nicht zuletzt E-Auto-Pionier Tesla will man damit in Stuttgart ein Schnippchen schlagen. Die Verbrenner-Versionen erhalten aller Voraussicht nach Motoren aus der Partnerschaft mit Geely – als quer eingebaute Drei- und Vierzylinder, die auch Volvo-Modelle und Autos von Lynk & Co antreiben. Bevor wir jedoch in den Genuss einer kompakten G-Klasse kommen, steht für 2024 die Elektro-Version des Offroaders an, die oben im Video zu sehen ist. In unserer Fotoshow oben im Artikel sehen Sie dagegen die noch getarnte Facelift-Version der aktuellen Verbrenner-G-Klasse als Erlkönig.