Mitsubishi hat in Thailand das XRT Concept vorgestellt, das den kommenden L200 vorweg nimmt. Der neue Pick-up soll schon im Sommer kommen. Aber nicht bei uns.

Auf der Bangkok International Motor Show hat Mitsubishi den neuen Pick-up L200 vorgestellt. Zwar noch unter dem Namen XRT Concept und ganzflächig mit Tarnfolie beklebt. Doch es ist klar, dass unter der wild gemusterten Folierung bereits das Serienauto steckt, das Mitsubishi im Sommer vorstellen will.

Außer der blumigen Beschreibung ("Die Karosserie hat ein von Lavagestein inspiriertes Tarn-Design, das mit kondensierter Energie gefüllt ist") gibt es wenig verwertbare Information zum neuen L200. Fest steht lediglich, dass Mitsubishi bereits im August 2023 mit einem T1-Prototypen des neuen Modells an der Asia Cross Country Rally teilnehmen möchte. Das legt nahe, dass die Präsentation des Serienmodells bereits im Vorfeld, vermutlich im Juli, stattfinden wird.

Kommt schon im Sommer

Bei so wenig Informationen bleibt viel Raum für Spekulation; die fällt allerdings bereits recht zielgerichtet aus. Unter der Tarnfolie ist bereits zu erkennen, dass Mitsubishi an der kantigen Optik festhält, die beim 2019er-Facelift des Vorgängers eingeführt wurde – allerdings nicht mehr mit einer stark konturierten und zerklüfteten Front. Vorn wird es nun eher glattflächig, mit einem großen Wabengrill und schmalen oberen LED-Leuchten. Darunter sind Scheinwerfer mit größerer Fläche zu erahnen.

Seitlich bleibt es bei den schon beim Vorgänger eingeführten großen Radhausverbreiterungen. Der Knick nach oben in der Fensterfläche der Hecktür wirkt ebenfalls vertraut. Die Rückleuchten ragen weiter in die Seiten der Ladefläche hinein; auch hinten gibt es große Ausbuchtungen für die Radhäuser.

Gemeinsam mit Nissan entwickelt

Was die Technik betrifft, darf momentan ebenfalls noch gerätselt werden. Sehr wahrscheinlich wird sich der kommende L200 (in Asien heißt das Modell Triton) jedoch die Plattform mit dem Nissan Navara der nächsten Generation teilen, der ebenfalls kurz vor dem Wachwechsel steht. Mitsubishi ist der Renault-Nissan-Allianz im Jahr 2016 beigetreten, der noch aktuelle L200 wurde 2014 erstmals vorgestellt. Dass die beiden Allianz-Partner seitdem unabhängig an eigenen Pick-up-Varianten weiterentwickelt haben, statt das Projekt gemeinsam anzugehen, ist sehr unwahrscheinlich.

Motorseitig wird vermutlich der neue 4N16-Diesel einziehen und den bisher verwendeten 4N15 ablösen. Der 4N16 verfügt über den nahezu identischen Hubraum (2,4 Liter) und wird seit Kurzem im Nissan Caravan, ein Großraum-Van, eingesetzt. Dort leistet er aktuell 132 PS, wird aber für den L200 wohl noch eine kräftigere Leistungsstufe als Option erhalten. Im Sommer wissen wir mehr.