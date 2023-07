Die Stadt München erwägt mit MUC ein neues Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen. Die Flut an E-Fahrzeug-Zulassungen macht es notwendig.

MUC. Bislang waren diese drei Buchstaben vor allem Vielfliegern und Piloten ein Begriff. Denn wenn MUC auf dem Briefing-Paper oder dem Ticket zu lesen ist, ist klar: Wir fliegen heute zum Münchener Flughafen. Autofahrer sollen in Kürze ebenso in den Genuss der drei Buchstaben kommen. Denn die Stadt München erwägt neben dem Unterscheidungszeichen M für München auf ihren Kfz-Kennzeichen ein MUC zuzulassen.

Grund für die neue Abkürzung auf den Kennzeichen der bayerischen Landeshauptstadt soll die Flut an E-Fahrzeugzulassungen sein. Die Größe eines Nummernschildes ist limitiert und somit auch die Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten. Insbesondere die kleinen Kennzeichen der sogenannten Krafträder, wie Roller, stellt die Zulassungsstellen vor Probleme. Laut des Kreisverwaltungsreferats der Stadt München, kurz KVR, bleibt nach dem Unterscheidungszeichen M nur noch Platz für vier Erkennungsnummern plus das Elektro-E wie zum Beispiel bei M-IA 13 E. Hinzu kommt die Tatsache, dass nicht nur die Stadt München, sondern auch der ganze Landkreis das M im Kfz-Kennzeichen führen darf.

E-Autos könnten leer ausgehen

Bevor das erste MUC auf der Straße zu sehen sein wird, muss der Antrag des KVR zunächst an das bayerische Verkehrsministerium und von dort an das Bundesverkehrsministerium gehen. Sollte das Ergebnis positiv ausfallen, könnten die ersten MUCs ab Oktober zulassungsfähig sein.

Elektroautos könnten bei der Vergabe des MUC übrigens leer ausgehen. Aufgrund des zusätzlichen E am Ende würde die maximale Anzahl von acht Stellen auf dem Kennzeichen überschritten. Doch auch hier ist das letzte Wort, beziehungsweise der letzte Buchstabe noch nicht gesprochen.