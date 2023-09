Bei Volkswagen hat eine Netzwerkstörung die Produktion in sieben Werken lahmgelegt. Betroffen sind die Standorte Wolfsburg, Emden, Osnabrück und Zwickau sowie die Komponentenwerke in Kassel, Braunschweig und Salzgitter.

Wie die Deutsche Presseagentur ( dpa) unter Berufung auf einen Sprecher berichtet, sei bereits ein Krisenstab eingerichtet. Die Ursache für den Blackout ist derzeit noch unbekannt. Einen Hackerangriff schließt VW derzeit aus.

Werke dicht, Notruf ausgefallen

"Die Störung besteht seit Mittwoch (27.9.2023) 12.30 Uhr und wird aktuell analysiert. Es gibt Implikationen auf fahrzeugproduzierende Werke", so der Sprecher. Nach aktuellem Stand sei ein Angriff von außen unwahrscheinlich. Nach Angaben des Handelsblatts, das zuerst über den Vorfall berichtete, sind große Teile der IT und die produzierenden Werke betroffen. Auch in den Büros in Wolfsburg "gehe derzeit nichts". Zudem sei der Notruf ausgefallen. Auswirkungen auf weitere Standorte auch im Ausland konnte VW noch nicht feststellen, wann die Produktion wieder anlaufen kann, sei derzeit noch nicht abzuschätzen.

In Wolfsburg fertigt VW aktuell fünf Modelle inkl. Derivate. Neben dem ID.3 (siehe Fotoshow), dem Golf und der Kombiversion Variant, läuft dort der Touran, der Tiguan und der Seat Tarraco vom Band. Das Werk gilt als das größte Automobilwerk der Welt und verfügt über eine Hallenfläche von 1,6 Quadratkilometern sowie 75 Kilometer Straßen und 60 Kilometer Schienennetz. Am Standort in Emden laufen unter anderem der ID.4 sowie der ID.7 vom Band. In Osnabrück sind es unter anderem der T-Roc als Cabrio sowie der Porsche Cayenne. VW ID.3, ID.4 und ID.5, der Q4 E-Tron von Audi werden unter anderem in Zwickau gefertigt.

Toyota war ebenfalls von IT-Panne betroffen

Erst Ende August kam es bei Toyota zu einem Totalausfall. Beim japanischen Autobauer standen wegen einer Computerpanne die Werke für einen Tag still. Angeblich sei damals der Speicherplatz auf den Servern unzureichend gewesen. Auch in dem Fall von Toyota soll es sich nicht um einen Cyberangriff gehandelt haben. Bereits im März musste der japanische VW-Konkurrent alle seine Werke herunterfahren, nachdem ein Zulieferer einen durch einen Hackangriff verursachten Systemausfall zu verzeichnen hatte. Damals standen 28 Produktionslinien von Toyota in 14 Fabriken still.