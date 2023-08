Seit dem 1. August 2023 müssen Tankstellen in Italien eine zusätzliche Preisangabe "Prezzo Medio" anzeigen. Was hat es damit auf sich?

Die neuen Schilder an den Tankstellen zeigen den regionalen Durchschnittspreis für die unterschiedlichen Kraftstoffe an. Damit sollen die Autofahrer und -fahrerinnen die Preise für Benzin und Diesel einfacher vergleichen können. Für die Tankstellen auf den Autobahnen gilt ein nationaler Durchschnittspreis.

"Prezzo medio" wird jeden morgen ermittelt

Der "Prezzo medio" – übersetzt "Durchschnittspreis" – wird täglich vom Wirtschaftsministerium um 10 Uhr aktualisiert. Die Anzeigen an den Tankstellen fallen jedoch höchst unterschiedlich aus. Einige begnügen sich mit Aufstellern, am ersten Tag gab es auch schlicht ausgedruckte Preis-Zettel im Schaufenster der Tankstellen. Auch elektronische Anzeigen, die sich automatisch über das Internet updaten, kommen zum Einsatz.

Die Neuerung wurde von der aktuellen Regierung unter der neofaschistischen Regierungschefin Giorgia Meloni beschlossen. Der Verkehrsminister Adolfo Urso zeigte sich zufrieden mit der Einführung. Jedoch kam es wenige Tage vor der Einführung des "Prezzo medio" zu einer massiven Preiserhöhung an den Tankstellen. Aktuell (Stand 3.8.2023) liegt der Preis für Benzin (E10) bei 1,914 Euro pro Liter, Diesel kostet im Schnitt 1,766 pro Liter.

Für Autofahrer in Deutschland gibt es keinen angezeigten Durchschnittspreis an den Tankstellen. Sie sollten nach Möglichkeit die Schwankungen der Kraftstoffpreise im Tagesverlauf nutzen. Für eine aktuelle Übersicht bietet sich unsere kostenlose Spritpreis-App "mehr-tanken" (Google Play-Store oder Apple App-Store), die die aktuellen Kraftstoffpreise, eine Preis-Prognose und günstige Tankstellen in der Nähe anzeigt, an. Außerdem empfiehlt sie, ob es zum aktuellen Zeitpunkt günstiger ist zu warten oder gleich zu tanken.