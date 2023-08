Jeder fünfte Neuwagen, der im Juli zugelassen wurde, fuhr rein elektrisch vom Händlerhof. Mit einem Anteil von exakt 20 Prozent an den gesamten Neuzulassungen erreichen die Elektro-Pkw damit den bislang stärksten Monat in diesem Jahr. 48.682 Neuwagen mit Elektroantrieb kamen im Juli erstmals auf die Straße, insgesamt waren es 243.277 Pkw.

Wird es in diesem Maßstab weitergehen? Daran sind gewisse Zweifel angebracht. Denn beim genaueren Blick auf die Zulassungsstatistik lässt sich feststellen, dass vor allem gewerbliche Neuzulassungen für den Zuwachs verantwortlich sind. Wie das Marktforschungsinstitut Dataforce ausgerechnet hat, stieg die Anzahl von Elektroauto-Neuzulassungen von Gewerbekunden um 130, im Privatmarkt lediglich um sieben Prozent. Der Grund ist augenscheinlich: Ab dem 1. September 2023 wird es für gewerbliche Kunden keine staatliche E-Auto-Förderung mehr geben, Firmen und Gewerbetreibende decken sich daher vor diesem Stichtag noch mit Fahrzeugen ein. Im August dürfte diese Entwicklung noch einmal so zu beobachten sein.

Elektroauto Neuzulassungen Juli 2023

Der E-Auto-Markt führt das fort, was seit Jahren generell bei Neufahrzeugen gilt: SUV sind der Maßstab. So finden sich unter den meistverkauften Elektroautos in Deutschland in erster Linie SUV, wobei sich der elektrische Fiat 500 im Juli in das Führungstrio einschmuggeln kann.

Tesla zeigt sich im Juli mit guten, aber nicht überragenden Auslieferungszahlen, Model 3 und Model Y kommen zusammen auf 3.825 Neuzulassungen. Im Vormonat lag alleine das Model Y noch bei über 6.000 Neuzulassungen. Diese Gunst der Stunde nutzt VW, um den ID.4 ganz oben auf das Treppchen zu stellen, der Wolfsburger Elektro-SUV war im Juli das mit Abstand am besten performende Modell.

MG zeigt starke Zahlen

Das momentan vieldiskutierte Thema "Elektroautos aus China" ist aktuell fast ausschließlich von einem Anbieter besetzt, MG. Vor allem der MG 4 zeigt mit dauerhaft starken Zahlen, dass die Marke sich inzwischen bei den Kunden etabliert hat. Insgesamt konnte MG im Juli 1.941 Neuzulassungen der vier Elektromodelle verzeichnen. Weitere chinesische Marken, die in dieser Dimension verkaufen, sind aktuell noch nicht in Sicht. Allerdings meldet sich BYD im Juli mit immerhin 367 erstmals zugelassenen Atto 3-Modellen aus den Top 50.

Noch ein Blick auf die meistverkauften Marken, die wir jeweils im gesamten Jahresverlauf betrachten. Tesla verzeichnet insgesamt 40.289 Neuzulassungen in den zurückliegenden sieben Monaten, VW ist aber mit den starken Juli-Zahlen vorbeigezogen: 41.475 E-Neuzulassungen bringen die Wolfsburger auf Platz 1. Der dritte Platz von Januar bis Juli 2023 geht an Mercedes, wo sich acht elektrische Modellreihen zu insgesamt 20.613 Neuzulassungen summieren.

Übrigens, wenn Sie auch selbst in Zukunft stromern möchten: In diesem Beitrag listen wir stets aktualisiert die neuesten Elektroauto-Leasing-Schnäppchen auf.