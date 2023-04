Zum dritten Mal in Folge legen die Neuzulassungen für Elektroautos zu. Doch die Rekordzahlen aus dem letzten Jahr sind noch in weiter Ferne.

Drei Monate nach der starken Reduzierung der Kaufprämie für E-Autos kehrt allmählich wieder etwas Leben in das Segment zurück. Mit 44.125 E-Neuzulassungen bei insgesamt 281.361 Pkw-Neuzulassungen im März konnten die Elektroautos einen Zuwachs von 28 Prozent gegenüber März 2022 erzielen. Auch im Vergleich zum Vormonat Februar ging es bergauf, da waren es noch 32.475 Einheiten.

Elektroauto Neuzulassungen März 2023

Somit steigt der Marktanteil der Elektroautos am Gesamtabsatz auf 15,7 Prozent, während dieser im Februar noch bei 14,1 Prozent lag. Treiber des Zuwachses sind in erster Linie die gewerblichen Zulassungen: Dort ging es für batterieelektrische Autos um 52 Prozent hinauf, während Privatkäufer wieder zunehmend zum Verbrenner greifen, wie das Marktforschungsunternehmen Dataforce in einer neuen Analyse feststellt.

Von den Rekordzahlen des vergangenen Jahres sind wir freilich immer noch weit entfernt. Im ersten Quartal 2023 wurden insgesamt 94.736 Elektroautos neu in Deutschland zugelassen. Das sind in drei Monaten fast 10.000 weniger Neuzulassungen, als allein im Dezember 2022 (104.325 Einheiten) verzeichnet wurden.

An der Tabellenspitze liefern sich Tesla und VW einen munteren Fight um die ersten Plätze. Das Model Y" itemprop="name" />Model Y auf Platz 1 bleibt uneinholbar, dafür können sich VW ID.4 und ID.3 auf den anderen Podiumsplätzen breit machen, noch vor Teslas Model 3" itemprop="name" />Model 3. Spannender als das Fingerhakeln der Platzhirsche ist allerdings das Geschehen weiter hinten in der Tabelle. Aufmerksam machen sollte beispielsweise der MG 4, der sich inzwischen zum erfolgreichsten Modell eines chinesischen Herstellers mausert. Mit starken 1.389 Neuzulassungen fährt der vergleichsweise günstige ID.3-Konkurrent auf den achten Rang der Zulassungstabelle und lässt damit etablierte Mitbewerber wie Hyundai Kona oder Mercedes EQA klar hinter sich.

Noch ein Blick auf die meistverkauften Marken, die wir zum Quartalsende mit den Werten von Januar bis März betrachten. Tesla verzeichnet insgesamt 20.655 Neuzulassungen in den ersten drei Jahresmonaten, VW auf dem zweiten Platz konnte über alle Modellreihen hinweg 13.443 Elektroautos absetzen. Der dritte Platz im ersten Quartal 2023 geht an Audi, wo sich drei elektrische Modellreihen zu insgesamt 7.637 Neuzulassungen summieren.

Die Top 50 der meistverkauften Elektroautos in Deutschland zeigen wir Ihnen in der Bildergalerie. Übrigens, wenn Sie auch selbst in Zukunft stromern möchten: In diesem Beitrag listen wir stets aktualisiert die neuesten Elektroauto-Leasing-Schnäppchen auf.