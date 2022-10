Mit einem Zuwachs um 14,1 Prozent gegenüber dem September 2021 ging es nach einem bislang eher desaströsen Jahr zum ersten Mal wieder kräftig aufwärts auf dem deutschen Automarkt. Im September wurden 224.816 Pkw erstmals in Deutschland zugelassen, wovon sich die Elektroautos einen ordentlichen Teil sicherten: 19,7 Prozent der Neuzulassungen gehen auf das Konto der BEV. In Stückzahlen: 44.389 Elektroautos bekamen im September zum ersten Mal ein Kennzeichen zugeteilt.

Bemerkenswert ist dann allerdings, dass stolze 31 Prozent der im September ausgelieferten E-Autos durch lediglich zwei Modelle eines einzigen Herstellers gestellt werden: Mit dem Model 3 (Platz zwei) und Model Y (Platz eins im September) hat Tesla binnen eines Monats 13.724 neue Autos auf deutsche Straßen gebracht (von denen vermutlich nicht alle bei uns bleiben werden). Dieser größte Aufschlag von Tesla auf dem deutschen Markt seit Bestehen der Marke bringt dem Model Y auch gleich noch den Titel des insgesamt meistverkauften Autos ein.

VW nur zweiter Sieger

VW fällt gegenüber dem Doppel-Wumms der US-Marke die Rolle des zweiten Siegers zu; immerhin dritter Platz für den ID.5 und Platz 5 für den ID.3. Dazwischen sortiert sich noch ein bisschen Dolce Vita ein: Der Fiat 500 E ist nach wie vor ein sehr gefragter Stromer.

Für etwas Aufsehen sorgt dagegen eine Marke aus dem fernen Osten: Der chinesische Hersteller MG parkt ziemlich überraschend auf Platz zwölf in der Tabelle ein. Das Modell für diesen Erfolg ist der laut MG "erste Elektro-Kombi der Welt", der MG 5. Zum respektablen Erfolg des recht unspektakulären Stromers dürfte der Preis wesentlich beitragen. Der MG 5 lässt sich in der Basisversion mit kleinem Akku bereits ab rund 32.000 Euro konfigurieren.

Noch ein Blick auf die meistverkauften Marken: Bei den rein elektrisch angetriebenen Modellen (BEV) hat Tesla nun VW überholt. Die US-Marke ist im bisherigen Jahresverlauf 2022 von Januar bis September mit insgesamt 38.458 deutschen Neuzulassungen führend vor VW (32.326 Neuwagen) und Hyundai (20.960 Neuwagen).

Die Top 50 der meistverkauften Elektroautos in Deutschland zeigen wir Ihnen in der Bildergalerie. Übrigens, wenn Sie auch selbst in Zukunft stromern möchten: In diesem Beitrag listen wir stets aktualisiert die neuesten Elektroauto-Leasing-Schnäppchen auf.