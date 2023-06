Die Pkw-Neuzulassungen im Mai können zwar um 19,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr sowie auf insgesamt 246.966 Autos zulegen, zu echten Verwerfungen im Kaufverhalten führt das aber nicht. In der Betrachtung nach Segmenten gibt es nur in einer Klasse einen Wechsel auf dem Spitzenplatz.

Bei den Großraumvans steht die Mercedes V-Klasse ganz oben auf dem Treppchen. Wieder, muss man sagen, denn der Schwaben-Van holt sich die Position vom VW Touran zurück. Der rutscht auf Platz zwei ab und kann sich nur noch knapp vor dem drängenden Dacia Jogger halten.

Puma und i10 mit starkem Auftritt

Eine kleine Verschiebung zeigt auch das Podest bei den Minis. Während vorn weiter der Fiat 500 und der VW Up stehen, löst der Hyundai i10 den Smart Fortwo auf dem dritten Platz ab. Ähnliches Bild bei den Kleinwagen. Unbedrängt an der Spitze stehen weiter Opel Corsa und Mini. Dahinter hat es der Ford Puma aber geschafft, den VW Polo mit viel Schwung zu überholen.

MQB-Wochen herrschen weiter in der Kompaktklasse. Als erfolgreichstes Baumuster steht der VW Golf erneut ganz oben. Ihm folgen weiter der Skoda Octavia und der Audi A3. Leichte Verschiebungen prägen die Mittelklasse. Hinter der C-Klasse von Mercedes platziert sich im Mai der Podestaufsteiger BMW 3er. Der VW Passat fällt auf Platz drei zurück, der Audi A4 muss das Treppchen komplett verlassen. Gewohnter deutscher Dreiklang in der Oberen Mittelklasse. Der Audi A6 führt das Feld weiter vor dem 5er BMW und der Mercedes E-Klasse an. Da die beiden Letztgenannten aber in einer jeweils neuen Generation in den Startlöchern stehen, dürfte sich hier bald etwas tun.

Bereits getan hat sich etwas in der Oberklasse. Zwischen die Mercedes S-Klasse und den Audi A8 schiebt sich mal wieder der Porsche Taycan. Das Elektromodell beißt damit den BMW 8er vom Podest. Quasi analog die Entwicklung bei den SUV: Vorn bleibt der VW T-Roc, auf drei der VW ID.4/ID.5. In deren Mitte schiebt sich mit Zwischenspurt das Tesla Model Y. Weichen muss der Cupra Formentor. Wie nachhaltig das Tesla-Hoch dieses Mal ist, muss sich aber erst noch zeigen. Der VW Tiguan bleibt der Dominator bei den Geländewagen. Im Mai schafft es allerdings der BMW X3, sich am Audi Q5 vorbei auf Rang zwei zu schieben. Verdrängt wird der Skoda Kodiaq.

Sportwagen, Mini-Vans und Utilities sind ohne Veränderung schnell abgehakt. Bei den Wohnmobilen tauschen Citroen Jumper und VW T6 die Plätze hinter dem Fiat Ducato.