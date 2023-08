Der US-Hersteller Nikola ruft alle bisher ausgelieferten Elektro-Lkw zurück. Die Batteriepakete können durch einen technischen Defekt in Brand geraten.

Nikola Motor aus den USA, Hersteller von Elektro-Lkw, hat alle bislang ausgelieferten E-Trucks des Modells Nikola Tre zurückgerufen. Grund ist die potenzielle Brandgefahr dieser Fahrzeuge.

Vorangegangen war ein Brand in der Nikola-Fabrik in Arizona. Ein Nikola Tre hatte dort im Juni Feuer gefangen. Das Feuer griff auf weitere Elektro-Trucks über; fünf Lkw wurden dabei zerstört. Am 10. August schließlich kam es zu einem ähnlichen Vorfall, der jedoch rechtzeitig erkannt wurde. Nikola spricht dabei von einem "kleinen thermischen Zwischenfall". Zunächst hatten die Verantwortlichen gemutmaßt, Ursache der Feuer könnte Vandalismus oder Brandstiftung gewesen sein. Davon ist nun keine Rede mehr.

Kühlmittel-Leck führt zur Selbstentzündung

Stattdessen wurde erkannt, dass eine nicht näher benannte Komponente eines Zulieferers der Grund für die Selbstentzündung der Batteriepakete sei. Diese verursache eine Leckage des Kühlmittelkreislaufs innerhalb der Batteriepakete. Im Nikola Tre sind bis zu neun Batteriepakete mit einer Gesamtkapazität von maximal 733 kWh verbaut.

Alle 209 bislang ausgelieferten Exemplare des Nikola Tre werden daher zurückgerufen. Laut Nikola können die Fahrzeuge weiter in Betrieb bleiben, bevor "voraussichtlich in den kommenden Wochen" die Reparaturarbeiten beginnen können. Bis dahin wird den Kunden geraten, ihr Fahrzeug möglichst im Freien zu parken. Das sei aber nicht wegen der Brandgefahr nötig, sondern um eine bessere Mobilfunkverbindung zur Echtzeitüberwachung der Fahrzeuge zu erreichen.

Nikola verwendet für den Elektro-Lkw Tre ein Chassis des europäischen Herstellers Iveco. Ursprünglich sollten Nikolas E-Trucks in Europa von einem Joint-Venture gemeinsam mit Iveco vertrieben werden. Im Mai 2023 gab Nikola jedoch den Rückzug aus dem in Ulm beheimateten Joint-Venture bekannt. Iveco führt die Entwicklung in Europa fort. Nikola baut den Tre für den US-Markt mit Iveco-Lizenzen für das Basisfahrzeug.