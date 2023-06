Im Jahr 2022 musste Dodge die handgeschaltete Version seines 727 starken Challenger SRT Hellcat einstellen, weil dieser Antrieb nicht mehr die Emissionsvorschriften erfüllt hat. Im Dezember 2022 kündigte Dodge-Chef Tim Kuniskis dann die Rückkehr der Sechsgang-Handschaltung in das V8-Kompressor-Modell an – obwohl der Challenger SRT Hellcat Ende 2023 ausläuft. Dann übernimmt der elektrische Charger SRT Daytona. Also haben die Ingenieure nochmal rangeklotzt – jetzt erfüllt auch der Handschalter die Emissionsvorschriften. Doch ganz einfach zu bekommen ist das Modell nicht.

Auf DodgeGarage.com heißt es, dass die Handschalter-Option nicht im offiziellen Dodge-Konfigurator auftaucht. Vielmehr müssen die Kunden online den Dodge Horsepower Locator bemühen. Dieses Locator-Tool listet sämtliche Challenger Hellcat bereits vor deren Fertigstellung auf. Außerdem findet der Kunde über den Locator die Händler, der bestimmte Kontingente des Modells bekommen. Der interessierte Kunde muss sich dann bei so einem Händler melden und ausdrücklich die Handschalt-Version anfordern – anders kommt er nicht an das Modell heran.

Nur für "Einstiegs"-Motorisierung

Zudem gibt es eine Einschränkung: Dodge bietet die manuelle Schaltung nur für den Challenger-Einstiegs-Hellcat mit 727 PS. Die Versionen mit 808, 818 und 913 PS sind auch weiterhin ausschließlich mit einer Automatik im Angebot.

Dodge selbst rührt clever die Werbetrommel für das Handschalter-Modell: Angesichts der Tatsache, dass der Challenger SRT Hellcat Ende 2023 ausläuft, dürfte die Produktionszahl gering sein – was das Auto schnell zu einem Sammler-Exemplar reifen lassen könnte.

Die mit Saugmotoren ausgerüsteten Challenger sind ohnehin durchgehend bis zum Produktionsende auch mit einer Handschaltung im Angebot.