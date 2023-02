Peugeot präsentiert am 24.2.2023 die Faceliftversion des 508. Ein erstes Teaser-Video sowie -Fotos geben schon einmal Details preis. Auch Erlkönige, die die Franzosen seit Monaten zeigen, wie sich die Limousine und der Kombi SW verändern werden.

Bereits seit Ende 2018 ist die aktuelle Version des Modells 508 II auf dem Markt, ein Jahr später debütierte der 508 PSE. Entsprechend ist es an der Zeit zur Mitte des Produktlebens, dem Mittelklasse-Modell ein Update zu verpassen.

Wo die Reise optisch hingeht, zeigen diese Erlkönig-Bilder sowie die ersten Teaser-Fotos. An der Front gibt es schmalere LED-Scheinwerfer sowie einen überarbeiteten Grill samt modifizierter Schürze. Am Heck fallen die Leuchten ebenfalls niedriger aus und sie erhalten, wie die Pendants an der Front, ein neues Innenleben. Auch die hintere Schürze wird auf andere Art gestaltet.

508 PSE mit mehr Reichweite?

Außerdem zeigt das Video den Hashtag "PSE" und deutet damit auch eine überarbeitete Version der Power-Version an. Dieser Peugeot Sport Engineered-508 ist mit 360 System-PS und Allrad sowie einer reinen E-Reichweite von 55 Kilometer das aktuell stärkste Modell der Franzosen. Fraglich ist, ob Peugeot dem Antriebsstrang aus dem 200 PS starken 1,6-Liter-Benziner sowie zwei E-Motoren (110 PS und 112 PS) ein Update bei Leistung gewährt. Unter Umständen sorgt eine größere Batterie für mehr Reichweite. Ohne große Updates kommen die anderen Motorisierungen aus. Hier sind auf der Benzinerseite der 131 PS starke 1,2-Liter im Programm und als Diesel-Angebot ein 1,5-Liter mit gleicher Leistung. Neben dem PSE-Modell bietet Peugeot einen Plug-in-Hybrid mit 225 PS an.

Für den Innenraum sieht Peugeot beim 508 die neue Generation des i-Cockpit sowie ein aktualisiertes Infotainment-System vor. Natürlich kommt der 508 SW ebenfalls in den Genuss der Modellpflege.