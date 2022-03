Immer mehr Autohersteller fühlen sich bemüßigt, ihren Kunden fast alle Auto-Wünsche zu erfüllen. Auch den nach einem persönlichen Unikat. Porsche hat dazu Mitte 2021 das neue Sonderwunsch-Programm aufgelegt, das an das Sonderwunsch-Programm der späten 1970er Jahre anknüpft. Für die personalisierten Einzelstücke arbeiten die Porsche Exclusive Manufaktur, Porsche Tequipment und Porsche Classic Hand in Hand zusammen.

Das jüngste Sonderwunsch-Kind ist das Porsche 911 Classic Club Coupé, das vom Porsche Club of America (PCA) in Auftrag gegeben wurde. Als Basis diente dabei ein 1998er 911 Carrera vom Typ 996, der mit Elementen vom 1972er 911 Carrera RS 2.7 und der 911er Sonderserie Sport Classic auf Basis des 997 von 2009 gekreuzt wurde. Das Spenderauto trieb PCA-Geschäftsführer Vu Nguyen vernachlässigt in Virginia auf. Für seine Verwandlung reiste der 996 zurück an seinen Geburtsort in Stuttgart-Zuffenhausen in die Hallen von Porsche Classic.

GT3-Technik trifft Entenbürzel

Dort durchlief er eine Restaurierung inklusive Demontage und Verstärkung der Rohkarosserie unter Verwendung von Original- und neu entwickelten Teilen. Und weil der Elfer eh schon komplett zerlegt war, wanderten auf PCA-Wunsch auch gleich das Fahrwerk, die Bremsen und Motor des 996.2 911 GT3 unter das Karosseriekleid. Entsprechend leistet der 3,6-Liter-Sechszylinder-Saugmotor im Heck jetzt 381 PS. Über diesem reckt ein Ducktail-Spoiler aus Fiberglas seine Abrisskante keck in die Höhe. Im Double-Bubble-Look tritt das modifizierte Dach an. 18 Zoll große Leichtmetallräder im typischen Look der klassischen Fuchs-Felgen bringen noch mehr Classic-Flair ans Coupé. Abgerundet wird die äußerliche Verwandlung durch eine Sonderlackierung in Sportgraumetallic, die von einem in hellem Sportgraumetallic ausgeführten Doppelstreifen über die Karosseriemitte und zusätzlichen Streifen auf den Flanken akzentuiert wird. Flankierende blaue Linien liefern zusammen mit "Classic Club Coupé"-Schriftzügen das letzte Tüpfelchen auf dem I.

Pepita für den Klassik-Look

Diese findet der Classic Club Coupé-Pilot auch beim Entern des komplett neu gestalteten Cockpits auf den maßgeschneiderten Einstiegsleisten wieder. Hat er erst mal Platz genommen, so umgeben ihn viel schwarzes Leder mit blauen Kontrastnähten. Die Sitzmittelbahnen bringen mit ihrem Stoffbezug das klassische Pepita-Muster ins Spiel. Gestickt auf den Kopfstützen weist erneut ein Classic Club Coupé-Schriftzug auf den Sonderstatus hin. Der Drehzahlmesser greift ihn ebenfalls auf und ergänzt ihn um farbige Elemente, die sich von der Außenlackierung ableiten. Komplett neu in die Mittelkonsole eingepasst wurde in modernes Infotainmentsystem. Überspannt wird die ganze Szenerie von einem perforierten Dachhimmel aus Alcantara. Und weil man bei Porsche eh schon dabei war, hat man für das Unikat gleich noch ein komplettes passendes Taschenset geschneidert.

Umfangreich erprobt

Und weil Porsche sicherstellen wollte, dass das neue Gesamtkunstwerk nicht nur gut aussieht, sondern auch einwandfrei funktioniert, wurden mit einem gleich aufgebauten Schwestermodell umfangreiche Fahrtests in Nardo, Weissach, Idiada und im Porsche-Windkanal durchgeführt. Das Testmodell wurde im Anschluss allerdings wieder demontiert, denn das Porsche 911 Classic Club Coupé soll ja ein echtes Unikat bleiben. Und zwar eines, das alle US-Zulassungsvoraussetzungen erfüllt und so auch ganz legal auf die Straße darf.

Was letztlich aus dem 911 Classic Club Coupé wird, ist nicht überliefert. Auch über die Kosten für den Umbau schweigt man in Zuffenhausen.