Sie sind also Auto-Experte? Das wollen wir doch mal sehen. In diesem Quiz lauern anlässlich von 20 Jahren ams.de die kniffligsten Fragen der Branche.

Seit 20 Jahren informieren wir Sie auf unserer Website über aktuelle Entwicklungen in der Automobilbranche, Produktneuheiten und Zubehör. Es geht um Motorsport, fundierte Tests und Technik. Klar, dass sich in so einer Zeitspanne jede Menge Wissen auftürmt. Umso schwerer, daraus 20 knifflige Fragen für ein Jubiläums-Quiz zu destillieren. Deshalb haben wir uns bei allen Kollegen in der Redaktion umgehört, und Fragen eingesammelt. Der Plan ist geglückt und Sie haben nun in zwei Quiz-Teilen mit jeweils 10 Fragen Gelegenheit dazu, sich als echter Profi zu profilieren. Hier kommt der erste Teil und ACHTUNG: Scrollen Sie nicht gleich weiter nach unten, denn dort finden Sie die Auflösungen der Fragen. Damit sollen Sie nicht mogeln, aber die Hintergründe sind teilweise so spannend, dass wir Ihnen die Story dahinter nicht vorenthalten wollen. Und jetzt erstmal: Gutes Gelingen!

Die Auflösungen

Frage 1 – Kurze Einleitung: Ein Axialflussmotor zeichnet sich gegenüber einem Radialflussmotor durch seine kompakten Abmessungen bei gleichzeitig hoher Leistungsfähigkeit aus. Deshalb ist auch die Frage nach dem Gewicht interessant, denn Bauraum und Kilos sind zwei Faktoren, bei denen die Hersteller gerne sparen. Die richtige Antwort im Falle des Ferrari lautet 22 kg.

Frage 2 – Büsingen am Hochrhein ist eine deutsche Exklave im Schweizer Kanton Schaffhausen. Offizielle Währung? Schweizer Franken. Politische Zugehörigkeit? Kreis Konstanz.

Frage 3 – Miguel-Angel Guerra. Der Argentinier startete 1981 in einem Minardi beim GP an Marino und wurde nach einem Kilometer in eine Startkollision verwickelt. Bei dem Unfall brach er sich einen Knöchel. Er bekam nach seiner Genesung nie wieder ein Cockpit.

Frage 4 – Die Streckenführung der Startgeraden lag unmittelbar neben einer hohen Klippe. Im Falle eines Unfalles auf der langen Gerade wäre der Fahrer die Klippen hinabgestürzt und direkt im Mittelmeer gelandet. Aus diesem Grund weigerte sich Enzo Ferrari, sein Ferrari-Team am Großen Preis von Pescara teilnehmen zu lassen, da er in diesem Jahr schon Eugenio Castellotti und Alfonso de Portago durch tödliche Unfälle verloren hatte.

Frage 5 – Der BRAT wurde 1977 in Japan auf Wunsch des Präsidenten von Subaru of America entwickelt und eingeführt, um die Nachfrage nach kleinen Pickup-Trucks in Nordamerika zu befriedigen und um mit anderen Herstellern wie Toyota, Nissan und Mazda zu konkurrieren. Das Konzept von kleinen Pickups mit PKW-Basis wurde erstmals durch Modelle wie dem Chevrolet El Camino und dem Ford Ranchero eingeführt.

Frage 6 – Die Antwort ist simpel: Es sind sieben.

Frage 7 – Frühere Ford Ranger basieren auf dem jeweiligen aktuellen Mazda-Pick-up, also bis 2006 auf der Mazda B-Serie, seitdem auf dem Mazda BT-50. Beim heute aktuellen Modell ist Volkswagen der Partner, allerdings basiert nicht der Ranger auf dem Amarok, sondern umgekehrt.

Frage 8 – Der Preston Tucker Torpedo war einer der damals fortschrittlichsten Personenkraftwagen. Er hatte neben Sicherheitsgurten auch eine Windschutzscheibe, die bei einem Aufprall nach außen fiel und somit keinerlei Gefahr für die Insassen darstellte, sowie Kurvenlicht durch einen dritten, dem Lenkeinschlag der Vorderräder folgenden Scheinwerfer in der Mitte der Fahrzeugfront.

Frage 9 – Audi? Ja sicher, die kamen 1989 mit einem 2,5-Liter-Triebwerk im 100. Trotzdem: falsch. Denn bei Fiat nagelte ein Direkteinspritzer ab 1987, davor schon im Lieferwagen Ford Transit, kurz darauf im nicht ganz zu Unrecht vergessenen Austin Montego.

Frage 10 – BMW und Porsche gelten mit 2002 Turbo (1973) und 911 Turbo (1974) als Lader-Pioniere. Sind sie nicht, weil Oldsmobile ab 1961 den Motor des Jetfire, später Chevrolet den des Corvair mittels Turbo aufblasen.