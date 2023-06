In seiner aktuellen Form betrat der Range Rover Evoque 2019 die Bühne, 2021 wurde ihm eine erste Modellpflege zuteil. Zum Modelljahr 2024 gibt es für den Lifestyle-SUV eine weitere Auffrischung, die sich vor allem im Innenraum bemerkbar macht.

Frische Leuchten, mehr Farben

Haken wir aber zunächst die von außen erkennbaren Veränderungen ab. Das Evoque-Gesicht 2024 prägen ein neues Kühlergrillgitter sowie neue LED-Pixel-Scheinwerfer mit charakteristischem Tagfahrlicht. Die Rückleuchten treten nun in superroter Optik mit neuer Grafik an. So sollen die Sichtbarkeit verbessert und die Blendung anderer Verkehrsteilnehmer reduziert werden. Darüber hinaus können Evoque-Kunden nun aus einer noch größeren Farbtonpalette für den Außenlack wählen. Hinzu kommen die Farben Arroios Grey, Tribeca Blue und Corinthian Bronze. Aufgefrischt um neue Designs und Oberflächenfinishs wird zum neuen Modelljahr auch die Auswahl an Leichtmetallfelgen.

Die einzige Änderung bei den Antrieben betrifft den P300e mit seinem Plug-in-Hybridantrieb. Hier verspricht eine verbesserte Zellchemie der 14,9 kWh großen Batterie eine geringfügig höhere rein elektrische Reichweite. Land Rover verspricht im realen Fahrbetrieb bis zu 48 Kilometer. Nach WLTP werden nun 67 Kilometer genannt.

Neue Oberflächen und neues Infotainmentsystem

Wenden wir uns den inneren Werten des aufgefrischten Evoque zu. Das neue, reduzierte Design der Mittelkonsole mit einem ebenfalls neu gezeichneten Automatik-Getriebewählhebel sorgt für eine ruhigere Linienführung und bietet mehr nutzbaren Innenraum. Soll es kein Leder auf den Sitzen sein, so bietet sich das neue Wollmischgewebe Kvadrat als hochwertige Alternative an. Hinzukommen Applikationen an Lenkrad, Mittelkonsole und Lüftungsdüsen im neuen Moonlight Chrome-Finish.

Besonders markant ist der neue, scheinbar schwebende 11,4-Zoll-Touchscreen aus gebogenem Glas, über den die vollständige digitale Steuerung der wichtigsten Fahrzeugfunktionen erfolgt. Wichtige Funktionen sind in zwei Seitenleisten unter virtuellen Tasten verborgen. Der Bildschirm sitzt jetzt höher und näher am Fahrer, das schafft Platz für ein Fach zur induktiven Smartphone-Ladung. Integriert in das neue Display ist das neue Pivi Pro 2-Infotainment, das auch über die Amazon Alexa-Sprachsteuerung bedient werden kann. Updates erfolgen künftig Over-the-Air, ausgewählte Funktionen lassen sich auch über die Remote-App vom Smartphone aus steuern.

Preise und Marktstart

Neu sortiert wurden die Ausstattungen. Top-Variante bleibt Autobiography, die weiteren Ausstattungslevels heißen jetzt Evoque S, Dynamic SE und Dynamic HSE. Die Preise für den deutschen Markt starten ab 61.200 Euro für den Evoque P300e PHEV in der S-Ausstattung.