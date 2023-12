Der aktuelle Renault Captur ist seit 2019 auf dem Markt. Das Facelift für den französischen Kompakt-SUV steht für das Frühjahr 2024 an. Was die Kundschaft dabei erwartet, zeigen jetzt beim Internationalen Patentamt (WIPO) veröffentliche Bilder zum Design des aufgefrischten Modells.

Komplett neue Front

Die markantesten Veränderungen ergeben sich an der Front. Hier orientiert sich der Captur am elektrischen Schwestermodell Scénic E-Tech. Die Nase steht steiler, wird kantiger. Der Rhombus wird kleiner und sitzt zentral im horizontal zweigeteilten Grill. Flacher und gestuft treten die neuen Scheinwerfer an, der C-förmige Zuschnitt ist Geschichte. Darüber erstreckt sich eine weniger konturierte Motorhaube. Die LED-Tagfahrleuchten wandern offensichtlich in die angedeuteten Belüftungskiemen in der neuen Schürze. Die Flanken bleiben bei der Überarbeitung unverändert, am Heck schmiegt sich lediglich ein neu gezeichnetes Diffusorelement in die Schürze ein. Die alte Unterfahrschutz-Optik entfällt. Ebenso offensichtlich das große Renault-Logo auf der Heckklappe.

Mehr Details verraten die Bilder zur Designpatent-Anmeldung nicht. In Sachen Technik und Innenraumgestaltung dürfte der Captur im Zuge der Modellpflege aber vom Technik-Bruder Clio profitieren. Für das Cockpit bedeutet das neue, wertigere Oberflächenmaterialien, die aus nachhaltiger produziertem Gewebe bestehen. Auf der Antriebsseite sind keine Änderungen zu erwarten. Es bleibt bei den Turbobenzinern, den Mild-Hybriden sowie den E-Tech-Vollhybrid.

Premiere könnte der neue Renault Captur auf dem Genfer Autosalon 2024 feiern.