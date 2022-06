Bei seinen Kompakt-Transportern fährt der französische Autobauer Renault künftig zweigleisig. Aufbauend auf der Plattform des neuen Renault Kangoo wird das Segment mit dem Kangoo Rapid und dem Renault Express bedient. Der Express bildet dabei das absolute Basismodell. Der Kangoo Rapid lockt mit mehr Technik und einem ganz besonderen Lade-Feature.

Doch wenden wir uns zuerst dem Express zu, der im Portfolio des Renault-Konzerns den Dacia Dokker ersetzt. Die 4,39 Meter lange Neuentwicklung richtet sich speziell an Kunden, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Kennzeichen des Express sind ein Ladevolumen von 3,3 bis 3,7 Kubikmetern und eine Ladelänge von 1,91 bis 2,36 Metern. Möglich macht das eine optionale drehbare Trennwand und ein umleg- und ausbaubarer Beifahrersitz. Die Nutzlast liegt zwischen 625 (Diesel) und 700 Kilogramm (Benziner). Zur Ladungssicherung ist der Laderaumboden mit sechs drehbaren Verzurrösen bestückt.

Einfachste Ausstattung und drei Motoren

Hinzu kommen die 71,6 Zentimeter breite Schiebetür, eine asymmetrisch geteilte Hecktür, nahezu 48 Liter an Staumöglichkeiten im Innenraum. Hier paart Renault Kunstledersitzbezüge mit drei möglichen Multimedia-Systemen, die auch Smartphones einbinden. Letztere lassen sich auch in einer induktiven Ladeschale mit Strom versorgen. Drei USB-Schnittstellen und zwei Zwölf-Volt-Steckdosen, davon eine im Laderaum, sorgen für weitere Andockmöglichkeiten. Eine optionale Rückblickkamera verbessert den Überblick. Wer oft Hänger zieht, freut sich über das ins ESP integrierte Stabilitätsprogramm für selbige. Eine erweiterte Traktionskontrolle soll den Grip des Fronttrieblers erhöhen.

Die Motorenpalette für den Renault Express in Europa umfasst einen 102 PS starken 1,3-Liter-Turbobenziner sowie einen 1,5-Liter-Turbodiesel, der mit 75 und 95 PS angeboten wird. Der 75-PS-Selbstzünder kommt auch in der weiter verbrauchsoptimierten Variante Eco-Leader, die dann auf Tempo 100 limitiert ist. Die Wartungsintervalle hat Renault auf 30.000 Kilometer oder zwei Jahre ausgelegt.

Marktstart in Deutschland war im Mai 2021. Der Grundpreis für den Renault Express liegt bei 16.190 Euro netto. Neben dem Basismodell ist die Ausstattung Extra zum Nettopreis ab 16.980 Euro verfügbar. Sie beinhaltet Details wie elektrisch einstellbare und beheizbare Außenspiegel, den höhenverstellbaren Fahrersitz, elektrische Fensterheber und ein DAB+-Radio.

Kangoo Rapid als noblere Variante

Seit Juni 2021 ist zudem der neue Renault Kangoo Rapid bestellbar. Er punktet neben seiner höherwertigen Ausstattung vor allem mit der extrabreiten Ladeöffnung (1,45 Meter) ohne B-Säule auf der rechten Seite – Renault nennt dies "Open Sesame by Renault". Das Sesame-Törchen ist exklusiv für den Kangoo Rapid mit der Standardlänge (L1) von 4,49 Metern, Beifahrer-Einzelsitz und schwenkbarer Vario-Trennwand verfügbar. In Sachen Sicherheit soll die große Karosserieöffnung keine Nachteile bieten. Hier sorgen entsprechende Verstärkungen vor. Zusätzlich gibt es im Laderaum eine einklappbare Innengalerie für den Transport von langen Gegenständen von bis zu 2,50 Meter Länge und 30 Kilogramm Gewicht.

Auch der neue Kangoo Rapid ist wieder in zwei Längenvarianten erhältlich. Bereits die Standardausführung bietet 3,3 bis 3,9 Kubikmeter Ladevolumen sowie 540 bis 740 Kilogramm Nutzlast. Alternativ zur Frachtraum-Trennwand aus Blech ist die vergitterte und drehbare Vario-Trennwand verfügbar. Zusätzlich lässt sich der Beifahrersitz umklappen und so der Ladeboden verlängern. Die Langversion verfügt über eine 86,7 Zentimetern breite Schiebetür und eine maximale Ladelänge von 3,55 Metern. Das Stauvolumen beträgt 4,2 bis 4,9 Kubikmeter.

Umfangreicheres Assistenz-Angebot

Fast 60 Liter zusätzlichen Stauraum bringen Ablagen im Cockpit. Der Beifahrersitz lässt sich durch eine Zweierbank mit integriertem Tisch ersetzen. Den Komfort steigert eine Klimaanlage. Auch für den Kangoo Rapid stehen verschiedene Infotainment-Lösungen zur Wahl. Das Angebot an Assistenzsystemen liegt deutlich höher als beim Renault Express und orientiert sich am Pkw-Niveau.

Als Motorisierungen für den Kangoo Rapid stehen zum Marktstart drei Turbodiesel- und zwei Turbo-Benzinaggregate zur Wahl. Die Selbstzünder leisten aus 1,5 Liter Hubraum 75, 95 oder 115 PS. Die 1,3-Liter-Turbobenziner kommen auf 102 und 130 PS. Alle Motoren befeuern ausschließlich die Vorderräder, geschaltet wird per manuellem Sechsgang-Getriebe. Ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe wird nachgereicht. Auch der Rapid lässt sich als verbrauchsoptimierte Eco-Leader-Version ordern. Zur Wahl stehen hier der 95-PS-Diesel und der 130-PS-Benziner. Beide werden ebenfalls bei 100 km/h eingebremst.

Elektroversion Kangoo Rapid E-Tech Electric

Eine rein elektrisch angetriebene Variante ergänzt als Kangoo Rapid E-Tech Electric das Portfolio. Ein 90 kW (122 PS) und 245 Nm starker Elektromotor bedient sich aus einer 45 kWh großen Lithiumionen-Batterie und erlaubt eine WLTP-Reichweite von bis zu 300 Kilometern. Die Fahrerin oder der Fahrer kann inklusive Eco-Modus, bei dem sich die Leistungsabgabe und die Höchstgeschwindigkeit reduzieren, und drei Rekuperationsstufen aus insgesamt sechs Fahrprogrammen wählen.

Wahlfreiheit besteht auch beim Nachladen. Ist der elektrische Kangoo Rapid mit dem optionalen 22-kW-Onboard-Lader für Wechselstrom-Anschlüsse ausgerüstet, spendiert Renault im Zuge dessen obendrein eine 80-kW-Lademöglichkeit für Gleichstrom. Damit soll sich innerhalb von 30 Minuten genug Energie für 170 Kilometer laden lassen. Ohne Aufpreis verpassen die Franzosen ihrem Kleintransporter ein Elf-kW-Ladegerät, das die Batterie in 2:40 Stunden von 15 auf 80 Prozent ihrer Kapazität bringt. Die Rekuperation lässt sich dreistufig justieren.

Keine Einschränkung der Nutzfahrzeug-Qualitäten

Wie das Verbrenner-Pendant gibt es auch den Renault Kangoo Rapid E-Tech Electric in zwei Längen. In Sachen Stauvolumen und Zuladung herrscht ebenfalls Gleichstand mit den Benzinern und Dieseln. Auch die "Open Sesame by Renault"-Funktion und die Innengalerie sind verfügbar. Wer in Verbindung mit dem E-Transporter die Smartphone-App My Renault nutzt, profitiert von auf Elektroautos zugeschnittene Funktionen. So lassen sich Ladezeiten programmieren, das Innenraumklima vorkonditionieren oder die Routenwahl anhand der Restreichweite und verfügbaren Ladestationen optimieren.

Die neue Modellgeneration des Kangoo Rapid ist zum Einstiegspreis von 17.940 Euro netto erhältlich. Der Kangoo Rapid Extra zum Preis ab 19.440 Euro netto ist darüber hinaus mit der manuellen Klimaanlage, dem Tempopiloten mit Geschwindigkeitsbegrenzer, dem Radio Connect R&GO sowie einem 4,2-Zoll-Farbdisplay für die wichtigsten fahrrelevanten Informationen ausgestattet. Die Preise für den Kangoo Rapid E-Tech Electric hat Renault bislang noch nicht kommuniziert.