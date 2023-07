Aus dem Kompaktvan Scenic wird in der nächsten Generation ab 2024 ein weiterer SUV mit E-Antrieb. Hier alle Infos.

Die Studie Scenic Vision aus dem Sommer 2022 hat die Richtung, in die die nächste Scenic-Generation ab 2024 fährt, schon klar vorgezeichnet. Aus dem einstigen Kompaktvan wird ein weiterer SUV. Unterstrichen wird dieser Wandel durch erste Teaser, die die Franzosen jetzt zum neuen Scenic veröffentlicht haben.

Karosserie kantig

Der Scenic wird kantiger, kommt wuchtiger daher. Er bläht quasi die Linien des Megane E-Tech weiter auf. Mit Blick auf die Studie dürfte der neue Scenic 4,49 Meter lang, 1,90 Meter breit und 1,59 Meter hoch werden. Der Radstand streckt sich auf 2,84 Meter. Die hinten angeschlagene Türen des Conceptcars werden den Sprung in die Serie nicht schaffen. Am gezeigten Prototyp sind eindeutig konventionell angeschlagene Portale mit versenkten Türgriffen auszumachen.

Antrieb elektrisch

E-Tech liefert auch das Stichwort für den Antrieb. Der wird, wie im Rahmen der Renaulution-Strategie angekündigt, rein elektrisch ausfallen. Der in der Studie noch gezeigte Range-Extender mit Brennstoffzelle ist im Serienmodell allerdings nicht zu erwarten. Erste Eckwerte können beim Mégane E-Tech abgeschaut werden. Der bringt es auf 160 kW Leistung und bis zu 300 Kilometer Reichweite.

Ausstattung besorgt

In Sachen Sicherheitsausstattung liefert dagegen das Renault H1st Vision Concept aus dem Juni 2023 Ideen, was sich im neuen Scenic alles wiederfinden könnte. Konkrete Angaben dazu macht Renault noch nicht, betont aber, dass mit dem neuen Renault Scénic E-Tech Electric erstmals die neue Strategie für nachhaltige Entwicklung einschließlich Aspekten zu Umweltschutz, Sicherheit und Inklusion in ein Serienfahrzeug einfließen wird.

Premiere feiert der neue Renault Scénic E-Tech Electric auf der IAA in München am 4. September 2023. In den Handel dürfte er dann ab 2024 kommen.