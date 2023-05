Ferrari ruft in den USA 425 Sportwagen vom Typ 296 zurück. In Deutschland ist dazu kein Rückruf bekannt.

Ferrari hat festgestellt, dass bei einigen Fahrzeugen ein Defekt im Zusammenhang mit der Kraftfahrzeugsicherheit auftreten kann. Das Problem bezieht sich auf eine Korrosion, die am Verbindungsrohr des Kraftstofftanks aufgrund des unbeabsichtigten Kontakts zwischen dem Verbindungsrohr des Kraftstofftanks (aus Aluminium) und der Schutzabdeckung der Hochspannungsbatterie (aus Glasfasern und Edelstahl) festgestellt wurde.

Beschreibung des Sicherheitsrisikos: Der Defekt kann zu einem möglichen Kraftstoffaustritt führen. Wenn Kraftstoff austritt und eine externe Zündquelle vorhanden ist, kann sich die Brandgefahr erhöhen.

Dieses Modell ist aktuell in den USA vom Rückruf betroffen:

Ferrari 296 aus dem Produktionszeitraum 01.05.2021 bis 20.04.2023 (425 Fahrzeuge)

Die Reparatur besteht darin, das aktuelle Verbindungsrohr des Kraftstofftanks, das beim Modell 296 installiert ist, durch ein neues Verbindungsrohr zu ersetzen, das mit einer korrosionsbeständigen Schutzhülle aus Gummi verstärkt ist. Ferrari sendet ein Mitteilungsschreiben an alle betroffenen Fahrzeugbesitzer, um sie vor diesem Problem zu warnen, und weist sie an, einen autorisierten Ferrari-Händler zu kontaktieren, um die kostenlose Rückrufreparatur zu vereinbaren. Die Besitzer sollen die betroffenen Fahrzeuge in der Zwischenzeit nicht verwenden.

Bei der US-amerikanischen Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA ist der Rückruf unter der Fallnummer 23V-329 zu finden.